鴻海與 SAP 戰略結盟 樹立工業4.0產業典範

建構軟硬整合新商業模式 共同打造數位轉型標竿

鴻海科技集團（2317）與SAP 台灣（思愛普台灣）10 月8日共同宣布策略聯盟，今年第四季開始，將攜手整合集團全球多國廠區營運資訊，優化各項製造及管理流程，建置完成後將能有效提升集團營運效率以及收益。身為世界領先的電子製造服務商以及德國工業4.0發起者之一，鴻海與SAP的數位轉型團隊，未來也會將雙方合作成功經驗輸出全球各地，藉由鴻海的雲端網路服務，透過新商業合作模式，協助整體製造業轉型升級。

加速F2.0轉型擴大營運效益 提升30%產線生產力

鴻海科技集團劉揚偉董事長在去年接任董事長一職後，旋即宣布將進行F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級的計畫；而本次與SAP策略結盟，未來對外將開拓新的商業模式外，對鴻海本身而言亦是F2.0數位轉型當中的一個戰略合作項目，目標是要建構出數位化工廠營運管理架構，並打造中央智慧戰情平台，讓全球各廠區的營運資訊都能夠立即橫向與縱向交流，運用大數據資料庫，強化集團CMMS營運優勢。

鴻海董事長劉揚偉表示，「鴻海在全球20餘國皆有生產據點，也累積了多年的工廠管理經驗與生產線大數據，一旦IT與OT連結整合，將能形成強大的預判動能，讓集團可以洞察與掌握先機，優化營運管理。」

SAP評估，鴻海以SAP S/4HANA作為數位核心，作業流程自動化程度將大幅提升，整個集團資料可即時取得與分析，加速並強化財務預測，且整體生產製造及供應鏈管理可望減少50% 的作業時間；根據今年三月IDC發表的白皮書指出，SAP S/4HANA協助企業管理智慧化，梳理並加速營運流程，協助製造產線同仁提高生產力30%以上，為企業創造更高營運效益。

建立工業4.0產業典範 同步推動台灣產業全面升級

除了可以超前部署智慧化決策、增加整體營收之外，鴻海與SAP也希望將此轉型實作經驗，建立工業4.0應用典範，以全新的商業模式，同時推廣至供應鏈上下游合作夥伴，協助提升整體產業生態圈的競爭力。

SAP 全球執行副總裁、SAP大中華區總裁紀秉盟（Mark Gibbs）分享，「SAP本次與鴻海的策略聯盟，正是以建立工業4.0的國際典範為目標。SAP多年來成功累積堅強的研發實力及設計資源，可協助鴻海推進數位轉型計畫。結合鴻海豐富的產業知識後，SAP希望能夠攜手鴻海，將此次成功經驗分享至全球，協助更多跨產業及跨領域的企業，逐步邁向數位轉型、並落實智慧化生產與敏捷營運。」

鴻海董事長劉揚偉強調，「作為全球電子製造服務業的龍頭，鴻海不但希望提升集團本身的製造與營運能力，未來更期盼能進一步將自身實戰轉型經驗分享到整個供應鏈生態圈，為全球製造業者提供數位化營運典範。」