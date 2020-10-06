達詳 打造智慧工廠的專家

「AI智能加工自動化系統」 異軍突起

受惠於智慧製造需求發酵，達詳自動化(股)公司(DSA)即便面對國際貿易戰、新冠肺炎疫情等衝擊，今年業績仍有小幅成長，更坐實「鑄造與加工市場的價值型企業」標竿地位。鎖定鑄造及加工市場的達詳，2020年定焦在智慧製造領域優勢，並憑藉著對機械加工製程的Domain-Know一路進軍「智能刀具管理系統」，繼續鞏固既有技術與專業並發展先蹲後跳基石，後市看俏。

總經理黃晧倫表示，達詳團隊(DSA)已成功在機械加工、精密鑄造、砂模鑄造、壓鑄等產業完成超過百件自動化整合專案，達詳下一個里程碑為協助客戶投入智慧製造打造更高效、好管理的智慧工廠以及新的市場突破，建議可循序漸進投入，從最基本的自動化設備生產到結合SMB、SCADA收集相關資訊並整合系統監控，再智慧升級導入刀具管理系統與 MES/APS系統規畫自動排程等生產綜合管理，最後將整個智慧製造架構與企業ERP系統整合，達到完善的企業經營管理。

新打造的智慧工廠戰情室已啟用。圖/達詳自動化提供

達詳多年經營與研發，專長於鑄造與加工製程智動化解決方案並取得在台業界領先地位。2020年的發展目標以「促使工廠自動化升級到智慧製造」為主軸，整合更多智動化應用項目的銷售，包含SICK 2D/3D視覺、AGV車、ABB機械手、Robotmaster線外編程軟體及HA伺服器架構等，並結合MES製造執行系統、智能刀具管理系統，在幫助客戶規劃自動化硬體設備的同時，也加值其他軟體進行系統整合，並經由無線網路架構，收集數據資料並更新至伺服器，進行邊緣運算與數據分析，讓工廠管理從自動化到數位化再智慧化跨升智慧製造。

黃晧倫直言，中期目標是在鑄造生產與加工製程最完善的解決方案的基礎上，成為「打造智慧工廠的專家」。目前達詳服務項目涵蓋了工廠自動化、SMB、SCADA、APS、MES、智慧刀具管理系統等，達詳都具備相關應用經驗，堪稱一條龍服務策略。工具機、汽車業、腳踏車等龍頭製造業者及中科院皆為其主要客戶，除供應硬體、也挑製作軟體大樑，積極投入產學合作，目前已和成功大學長期合作進行開發，並落實培育人才，拓展未來更大的可能性。

達詳預計2020全年營收相較去年可望成長25%以上，雖對明年市場尚不樂觀，黃晧倫總經理表示，目前因新冠肺炎疫情造成海外市場被限制，但他認為製造業的景氣最慢到2022年一定能恢復，因此達詳現階段將持續不斷開發新的項目為未來做足準備；今年仍然繼續招募員工，擴大規模。「希望超前部署，等待時機成熟，達詳將會是客戶最佳的選擇。」