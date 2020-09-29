建錩攜手五礦無錫物流園 擴大冷軋加工

建錩集團旗下建錩中國精密日前正式與五礦物流集團簽署加工配套合作協定，雙方將發揮各自在不銹鋼產業鏈中的倉儲及加工優勢，雙強聯手打造全方位不銹鋼供應鏈綜合服務，預計11月份正式開始營運。

建錩不銹鋼表示，雙方合作後，將形成期貨交割、物流集散、裁剪加工、運輸配送等一體化供應鏈服務功能。

五礦物流集團創立於1950年，是中國五礦集團公司依據全球金屬礦產領域打造的全產業鏈，並以金屬礦產品、產業價值鏈優化為核心，打造的所屬專業化物流企業，是物流與採購聯合評定的5A級物流企業。

五礦物流園位於無錫西站物流園區，目前擁有17萬平米倉儲面積，7個千噸級泊位，3條鐵路專用線，為不銹鋼期貨交割、現貨倉儲提供強有力的保障。

建錩中國精密在無錫碩放地區佈局有熱軋不銹鋼加工園區，與五礦合作後，在五礦物流園一次性增加5條不銹鋼冷軋加工產線，從而在無錫地區形成較大規模的冷軋及熱軋加工覆蓋能力。雙方正式合作後，將在不銹鋼供應鏈整體服務中形成一定的優勢，雙方憑藉物流硬體優勢及綜合服務能力，在不銹鋼產業佈局中，全面性服務上下游企業。

後疫情時代，建錩將進入高成長期，建錩集團董事長李慶柏表示，歐美新冠疫情嚴峻，帶動不銹鋼民生製品需求強勁，集團旗下包括廣東建春友、昆山建昌、泰國建錩、建錩中國精密第三季開始，訂單持續湧入幾近滿載，今年將轉虧為盈。