後疫時代 再拉抬升級轉型力道!

歐迪爾推ODEAR AIoT 2020

後疫情時代，全球各級製造業更需要自動化來減少人工的投入、更加確保品質/交期、降低價格、更快速的開發新產品，種種嚴苛的需求與瞬息萬變的考驗，使得走向無人化、自動化成為不可逆趨勢。

ODEAR AIoT 2020解決方案在2020年台北國際自動化展覽會引發熱議，主導這套方案並成功導入大廠的歐迪爾公司總經理謝坤松表示，未來所有的工業勢必走向全廠自動化的過程中，工廠勢必面臨新舊的自動化系統整合課題，包括：一、如何建置新的自動化系統，並整合已經在廠中的舊系統。二、快速有效率的整合所有自動化系統。三、降低自動化的建置成本。

ODEAR特別提出ODEAR AIoT 2020解決方案，就是針對解決上述課題而來，目前已打入國內電腦製造龍頭大廠，除了高科技電子業之外，該公司看好半導體、工具機、PCB、EMS、物流產業等應用潛力。

ODEAR AIoT2020與 工業4.0環環相扣

囊括工業4.0不可或缺的產品、軟體及系統包括:1、AI (未來客戶要執行的人工智慧功能)。2、IoT (整廠網路監控/資料收集)。3、Edgecross(邊緣計算)。4、IPC+WMX3(PC BASE MOTION)。5、ETHERCAT伺服馬達。6、ETHERCAT I/O,A/D D/A。7、CCD(視覺運用案例有40+種)。8、ROBOT(6軸、4軸機器人。 9、STAGE,XY TABLE。10、傳感器運用。11、AGV運用。

傳統控制與新世代-WMX3控制方案的比較。圖/歐迪爾提供

WMX3在IPC多程式APP控制方案架構優點是：1 在一台電腦內可同時執行不同APP程式。2 所有控制APP客戶可自行創建。3 wmx3 為open pc-based software, PC的效能可以隨時提升。4 相容客戶開發的軟體，以前開發也可以用。5 可建立企業自己的行業機密標準。6 減少各APP之間的溝通時間。7 降低人員流動後對公司的影響。8 客戶自行安排各APP使用記憶體大小。9 各控制APP對自己區域記憶體寫入資料。10 所有APP共用其他APP寫入的記憶體資料。11 各APP的資料互換無需寫程式與溝通，速度最快，降低各APP（設備）溝通時間，減少cycle time，可提高設備稼動率。

關於WMX3軟體控制系統：一、可連結128軸伺服，256通道，最小125μs通訊週期。二、l/0最大可擴充到64000點。三、位置／速度／扭矩控制即時切換。四、高階語言，600十運動函數。五、機器人控制／即時開發可選功能包。六、可使用多種高階語言C++C#/VB/Python/Labview

五網聯盟：

可以在同一個模維自由選擇對應的綱路，跟ODEAR所有的端子台，RELAY模維搭配使用輸入模維／輸出模維／輸出入模維／類比輸入模維／類比輸出模維／類比輸出入模維。

同一個模組可由一個旋鈕來選擇網路模式。圖/歐迪爾提供

歐迪爾股份有限公司官網： http://www.e-odear.com.tw

後疫時代 逆轉產業競爭力的ODEAR AIoT 2020： ctee.com.tw/industrynews/automation/325894.html