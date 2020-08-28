ODEAR AIoT 2020 逆轉產業競爭力

ODEAR AIoT 2020解決方案是今年台北國際自動化展覽會(8/19~22)的革命性力作，它將對工業4.0帶來哪些創新及改變？主導開發這套方案並成功導入大廠的歐迪爾公司總經理謝坤松表示，未來所有的工業勢必走向全廠自動化，而未來的全廠自動化也勢必走向IoT，最終則會走向AI，此過程中所有工廠勢必面臨新舊的自動化系統整合課題，主要是：一、如何建置新的自動化系統，並整合已經在廠中的舊系統。二、快速有效率的整合所有自動化系統。三、降低自動化的建置成本。

為達成上述幾個課題，並在有效的掌握未來關鍵技術前提下，ODEAR特別提出ODEAR AIoT 2020解決方案，已經打入 國內 電腦製造龍頭大廠，除了高科技電子業之外，業者並看好半導體、工具機、PCB、EMS、物流產業等應用，未來潛力可期。

謝坤松強調，在後疫情的此刻，全球各級製造業更需要自動化來減少人工的投入、更加確保品質/交期、降低價格、更快速的開發新產品，種種嚴苛的需求與瞬息萬變的考驗，唯有走向無人化、自動化方可達陣。

2020/8/20 台北自動化展 歐迪爾股份有限公司所舉辦 ODEAR AIoT 2020 發表會的精彩直播YouTube 錄影：

Part 1 :https://youtu.be/syr5Ynctbp0

ODEAR AIoT 2020基本架構說明

Part 2 : https://youtu.be/7FIBoyk0dcM

WMX3 實際案例說明

Part 3: https://youtu.be/2miZvQ6b3OI

三菱電機MR-J5系列說明

Part4:https://youtu.be/Mr3Pryf3vpQ

AI平台工廠 AIoT的應用與機會