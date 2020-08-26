巨騰智聯 快速跨界整合

完美執行工業4.0的建置、維護、升級

巨騰智聯科技專注於提供工業自動化數據整合服務解決方案，以全方位的工業大數據整合分析能力，聚焦石化業、科技業、智慧農業、智慧機械等四大產業，提供相對應的智慧自動化解決方案，並以「整體服務、智慧解決、完美品質」理念，達成客戶智慧自動化與數位轉型之需求。

巨騰智聯業務經理黃飛龍表示，近年來市場客戶無不以工業物聯網、IoT等工業4.0相關的智慧工廠升級趨勢為馬首是瞻，各家廠商也競相推出各種標榜符合工業4.0潮流的解決方案，但業界在競相跟隨潮流推出各式各樣解決方案時都忽略了一項重要關鍵：「誰能幫客戶完美執行相關解決方案的建置、維護、升級等動作」!

針對此重要課題，巨騰智聯科技結合豐富經驗的製程、設備、自動化、資訊、軟體開發等工程團隊，整合各式各樣工業數據收集、應用、分析及預測等方案，提供最終客戶完整的專案執行建立及維護能力，讓客戶在採用各種不同日新月異的工業4.0解決方案時，能夠無後顧之憂地享受科技發展帶來的完整效益。

目前 巨騰智聯積極與國內外自動化大廠合作夥伴洽談相關合作事宜，已順利成為谷林運算GoodLinker LASSIE設備智慧監控系統的北、中區合作夥伴和TrendMiner製程大數據分析解決平台方案的台灣重要合作夥伴，未來還會有相關重要國際自動化夥伴合作事宜陸續簽約中。

在目前人工、電價雙漲，加上新冠疫情的催化之下，黃飛龍認爲對對智慧製造行業將帶來機會，巨騰智聯科技也因應在地化服務需求，現已在台北、新竹設立服務據點，未來計畫將在宜蘭、台中、麥寮、台南等地陸續設立據點。