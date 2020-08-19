自動化工業展 Epson助力台灣製造業超前佈署

今年受Covid-19疫情影響，全球主要產線皆面臨停工問題，而隨著疫情逐漸解封，生產製造業者也更加重視自動化設備導入的重要性。全球機械手臂市佔霸主Epson，於今年2020台北國際自動化工業大展為客戶量身打造各領域的自動化解決方案，同時展出獨家「機械手臂管理系統」及台灣團隊自行研發的「簡易操作軟體」，兩項重要的軟體應用方案。

Epson也於大展期間首度亮相六軸機械手臂新品C12XL及VT6L直流電版本，並聯手自家視覺科技部門，展出整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端專家協作應用，為台灣製造業與機具維修業者提供一個更加精準、到位的售後服務解決方案。透過齊全的機械手臂產品線及完整的自動化虛實整合解決方案，Epson將助攻台灣生產業者全面升級轉型，迎接後疫情的智慧製造時代！

Epson於大展期間首度亮相六軸機械手臂新品C12XL，具備輕巧靈活的優勢，荷重能力達12公斤，臂長1400毫米，在狹小空間亦能創造高產能。圖／業者提供

台灣愛普生機械手臂事業部總經理王亮國表示：「Epson洞悉生產製造業主的實際需求，至今製造業所面臨的最大問題仍是缺工，在疫情爆發之後更倍加重視。Epson除了量身打造實際符合需求的優異產品與應用解決方案，更發展出機械手臂管理系統以及簡易操作軟體，並以顧問式的服務提供給客戶，協助客戶快速導入自動化設備。Epson機械手臂擁有『高精度、高速度、低震動，兩高一低』的絕對優勢，中小型四軸（SCARA）機械手臂更是於全球市場連續9年獲得市佔第一。今年也愈來愈多客戶期盼透過導入自動化設備，以紓解人力及停工等不可抗力的因素，透過Epson系統性的機械手臂全方位解決方案，整合前製導入作業與集中即時管理機制，能幫助業者加速轉型自動化，達提升產能與品質雙贏。」

Epson機械手臂管理系統擁有「集中顯示及管理」、「遠端即時監控」、「自動備份」及「郵件通知」四大優勢，透過將其部屬在工廠總部，業者能集中管理遍布全球的機械手臂，即時監控遠端機械手臂的狀態，並且集中進行韌體更新及預估零件壽命，達到提前實施預防性維修保養，避免工廠發生不可預期的停線問題，進而造成損失，同時更能透過系統自動備份機械手臂點位資料。在產線發生狀況時，系統將會以郵件方式主動通知管理者，以便在第一時間排除問題，恢復產線動能。

而由台灣團隊自行研發的簡易操作軟體，具備直覺的介面設計與簡易操作步驟的優勢，能讓初階作業員能在短時間內快速上手，自行新增及完成機械手臂的點位辨識及校正。此次於大展期間也運用簡易操作軟體展示鎖螺絲、貼標、取放等常見應用情境，無論四軸或六軸方案，皆能自動執行辨識、定位與路徑生成，減少專業工程師的負擔，讓初階作業員也能執行生產控制與換線，大幅提升工作效率。

由Epson台灣團隊自行研發的機械手臂「簡易操作軟體」，具備直覺的介面設計與簡易操作步驟的優勢，讓初階作業員也能執行生產控制與換線，大幅提升工作效率。圖／業者提供

Epson於展場中設置「全方位應用區」，透過情境與機械的搭配，展現「車燈塗膠方案」、「單軸力覺感測搭配系統組裝方案」、「輸送帶追蹤與即時飛拍」應用與「AGV車直流電VT6L-DC版」等多元技術應用，模擬各式生產線運作的實際需求，提供多種客製化解決方案。Epson期望在市場中，透過性能最優異的機械手臂，以及最完善的技術支援與顧問服務，助陣台灣業者在面對自動化轉型之際，得以讓傳統產線順利升級，進而提升產業競爭力。

Epson六軸機械手臂新品VT6L直流電版搭配AGV無人車應用，模擬各式生產線運作的實際需求，提供多種客製化解決方案。圖／業者提供

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示：「此次的疫情導致許多國家限制出入境，工程人員無法海外出差，更突顯了工廠導入自動化的重要性，除了透過系統化的管理之外，售後服務也是極為重要的一環。此次Epson於自動化工業大展期間，展示整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端專家協作應用，遠端專業人員能以第一視角看到作業現場的畫面，並即時協助生產線現場的作業員排除障礙，可提供給客戶更準確、到位的售後服務。」

整合Epson Moverio BT-35E智慧眼鏡的遠端專家協作應用，能即時地將前方的工程畫面以高品質的擴增實境影像傳輸給專業的後台人員，搭配語音溝通及直覺式的畫面註記，給予清楚的指示及建議，讓跨地域售後服務及維修處理輕鬆完成。Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡搭載高品質的前置相機，可讓後台人員與前線人員的協作流程，清楚地以照片或影片的拍攝方式記錄下來，在後續面臨其他問題時，重新將畫面播放並從中找出問題，幫助企業提升追蹤工作執行的落實度與服務紀錄的證據力。

整合Epson Moverio BT-35E智慧眼鏡的遠端專家協作應用，讓遠端專業人員能以第一視角看到作業現場的畫面，是業者提供跨地域售後服務的最佳夥伴。圖／業者提供

Epson Moverio系列AR智慧眼鏡，擁有市場上最臻完善的硬體技術，搭載Si-OLED微投影顯示技術，具備卓越的色彩與對比度，可提供使用者清晰的顯示大畫面，同時配備高解析度攝影機，在任何場域皆能使用，絕對是製造生產業升級自動化設備的最佳夥伴。

現場除展示Moverio BT-35E的遠端協作應用之外，為提供更良好的觀展體驗，Epson將現場攤位融合視覺科技，展示三大投影應用。其中，數位展廳利用3台EB-L1070U 3LCD雷射高階工程投影機進行拼接，以極富震撼力的全新數位內容的導覽模式，可為用戶打造吸睛的尖端品牌形象。此外，更以EB-L1060U雷射高階投影機打造中型的會議室應用空間，相較於一般會議室採用55吋的平板電視，投影機的反射式光源更護眼，長時間觀看也不會造成眼睛不適，同時，120吋的投影大畫面，可讓會議的空間使用極大化，並讓後排的與會長官與人員也能清楚看見。

在後疫情時代，企業也更加重視作業彈性，因應製造生產業者大多有工廠與辦公室分離的狀況，Epson的多用途智慧超短焦互動投影機EB-1485Fi，是企業打造異地辦公室的最佳解決方案，具備低延遲性與高互動性的優勢，不僅能即時同步資訊，更能透過觸控操作增加會議中的互動性，增加會議進行的流暢性也大幅提升效率。

除此之外，現場更搶先展示即將推出的Epson LW-Z5000新款高速雙網大印量標籤機，支援標籤帶寬度達50mm，不僅列印速度每秒高達50mm，更擁有300dpi的高解析度，適用於辦公室的資產、文件管理與線材標示應用、工廠的零件、庫存標示與警語標示、商品資訊標示等。從齊全的機械手臂產品、虛實整合售後服務，到生產線的管理標示，全方位自動化設備解決方案，就在2020台北國際自動化工業大展Epson攤位！