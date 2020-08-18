所羅門「數位轉型體驗區」等您來體驗

8/19~8/22，所羅門集團攜獎參加臺北國際自動化工業大展(南港展覽館1館4樓 攤號L818)，所屬自動化事業處主打「數位轉型客戶體驗中心」，讓觀展來賓們透過新奇、趣味式體驗來了解數位轉型，並在4樓 401會議室特設體驗區，看展同時可就地體驗。

所羅門自動化事業處這次參展內容包含四大主題: 戰情室+智慧機械AI異常預警系統+AR Training +智慧與安全設備方案，由於領先全球的Rockwell智慧台車(ICT)已成為工業自動化中傳統輸送帶系統的高效率智慧替代方案，以及所羅門的合作夥伴MTE也將同台亮相，整體陣容精彩可期。

所羅門指出，戰情室顧名思義是要可以掌握即時訊息以作為下決策的重要依據，當中最大的障礙當屬IT/OT的整合為主，而IoT平台就是為了融合IT/OT而衍生的平台。ThingWorx的其中一個模組是Kepware，除了具有超過150種驅動程式可以對OT端的各種廠牌PLC通訊之外也可與CNC, Robot通訊，此外更可以與上層ERP, MES, PLM等系統資料庫進行資料交換，因此可以將IT/OT做最完整的融合，進而在戰情室既能監控現場的SCADA系統，也可依不同權限提供訂單、出貨、人資等最新訊息。因此決策管理者可以透電腦或是行動裝置掌握最即時最完整的訊息，下達最正確指令維護營運最大效益。

除了可以掌握即時IT/OT訊息之外，戰情室透過ThingManager更可以整合網路攝影機及最新動態即時新聞充分掌握每一個影響決策的訊息，而且ThingManager更可以依據登入的帳號及位置提供最佳組合的訊息，一個帳號可以切換不同系統進行工作，不同於一般系統，切換不同系統需要每個系統再登入，提供最佳的操作體驗。

在智慧製造與工業4.0以及提升能源利用效率的趨勢下，將設備依據實際生產運作需求進行相對應的控制，顯得越來越重要。在傳統全速運行的設備上，加裝可以控制運行以及動作的變頻器變得越來越普遍。所羅門表示，使用變頻器可以做到：機械損害最小化、應用需要、提升能源利用率、智能馬達控制、網路通訊。

而Rockwell的 PowerFlex® 交流變頻器系列更提供各種控制模式、功能、配件和包裝，以及全域電壓和多種額定功率。憑藉一致的程式結構和通用的操作介面，PowerFlex 變頻器可輕鬆實現程式設計和配置，並可減少設置時間、培訓和操作。

「PowerFlex 緊湊型交流變頻器提供了一種經濟實用的通用解決方案，適用於單機設備級控制應用專案和簡單系統集成。PowerFlex 架構級交流變頻器提供了廣泛的功能和應用項目特定的參數，是高性能應用項目的理想選擇。」

由於變頻器在電力系統中，屬於非線性負載(設備本身電流不正比於所供用電壓)，因此會產生諧波失真狀況。由非線性負載所產生之諧波電流會被引入並流回供電系統中。這些電流會對電力系統中大部分的設備產生不利地影響，特別是電容器、變壓器與馬達會產生額外的損失，並導致過熱和過載的現象出現。

另，為了解決諧波失真狀況，所羅門建議可以在變頻器輸入側加裝 MTE Matrix® AP 諧波濾波器，而本次展出的非線性負載中線側諧波畸變的電能質量解決方案：MTE Matrix® AP，正是對應的優選。

Matrix® AP 是現今業內最先進的無源濾波器。大部分傳統濾波器在 100% 功率負載時工作效果顯著，但在較低負載時效果大打折扣。眾所周知，濾波器滿載運行的實際情況很少。Matrix AP 與眾不同之處在於，其採用的具有專利的自動適應無源技術能自動適應變化的功率負載，從而幾乎消除了諧波畸變。Matrix AP 實現更優秀的 THID 性能，提高電能效率，讓客戶的系統符合 IEEE-519 要求。Matrix AP 的獨特設計使得系統發熱量更少，易於安裝維護。另外，它可與發電機相容運行。Matrix AP 諧波濾波器能輕鬆提高電能品質和電能效率，並減少停機時間。可與發電機相容運行

歡迎8/19-22期間赴2020 台北自動化工業展/所羅門「數位轉型客戶體驗中心」，立即預約體驗：https://www.surveycake.com/s/qeDrd