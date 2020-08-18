五軸控制器國產之路 智研十拿九穩

楊各華：CNC控制器迎向工業4.0革命，只有平台開放!

在國內，提到國產的五軸控制器，除了智研不做第二人想；真五軸CNC控制器MIT也只有智研一家有機會與國外品牌同台競爭。智研針對控制器的核心技術已投資研發長達28年，所發展的基礎技術為高階控制器根本。董事長楊各華坦言，對於三軸、四軸控制器，智研並沒有價格優勢，但有性能優勢，原因是競爭對手都已經把售價壓到沒有利潤可言了。但是智研在五軸控制器上握有競爭者望塵莫及的贏面。楊各華指出，智研握有三大優勢：

一、真五軸CNC控制器性能跟國外知名品牌差不多，且智研科技具備真五軸的技術支援能力，所以配合的廠商可以得到必要的支援，藉著台灣的電子，電機部品，可以降低成本，使價格方面更具競爭力。因此各產業五軸機的廠商與智研配合，均可以得到這些優勢。

二、用很精良的技術，把控制器簡單化、泛用化。在市場泛面化方面，把控制器的應用領域擴大到非金屬切削行業，讓所有非本行業的人也可以用。智研科技擁有物件導向加工型控制器，使用者無需寫CNC加工程式，只要會輸入物件導向數據就可以進行加工。

三、工具機產業化，要把工具機的技術應用在產業機台。產業機沒有一個所謂的標準，可根據產業需求客製化APP，智研提供開放平台，讓業者可以根據自己的需求，容易進行產業機的客製化APP。

楊各華舉例食品業的機械重要零件，以前零件多是憑藉老師傅的經驗技術手工打造，現在年輕人不願意學而斷層，現在可以透過CNC(電腦化數值控制）將其完成。但是食品加工業者不會寫CNC加工程式，但可以歸納老師傅經驗數據開發專用APP結合智研開放型控制器，使用者就不用寫程式，只要把APP的頁面叫出來，輸入必要的加工條件及數據即可進行加工。

智慧工廠/智慧機械是政府5+2產業創新計畫的重點之一，以協助中小企業加速數位轉型的腳步，維持滿足國際市場需求的競爭力。而智研的開放平臺已經做了15年，底層平臺還是使用CNC控制器核心技術，讓自動化業者能利用開放式系統進行開發。楊各華表示，這與2012年喊出工業4.0的想法如出一轍，都是要去符合產業應用的需求。他認爲工具機廠商要走向工業4.0，本身一定要有軟體整合能力，去做適合各個廠商所需要的介面、系統，也就是所謂的客製加值化，這才能增加機臺的價格、提振競爭實力。楊各華語重心長說，「工業4.0對CNC控制器來講，只有一句話，就是平台開放!」