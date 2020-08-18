群崴國際代理 ABB Baldor系列超高效率馬達

能源的使用已成為全球共同關注的議題，其中降低馬達耗電量一直是眾所矚目的焦點。由於馬達是推動所有電子電力設備運轉的核心裝置，平均占總用電量達五成，工業領域中馬達更占據約七成的電力消耗；因此近年來全球各國都積極推動改善馬達能源效率，帶動了「高效率馬達」設計趨勢，以迎合節能減碳趨勢。

群崴國際致力於為客戶提供工業馬達的最佳價值和高可靠性整體服務，代理ABB 新型Baldor-Reliance EC Titanium™ 超高效率馬達。此系列馬達結合同步磁阻和永磁控制的技術提供馬達與驅動器一體式的選項；其驅動器採用先進的馬達控制演算法使馬達在整個調速範圍的運轉效率達到甚至超越 IE5 標準；特別適用於可變速度/轉矩如風機或泵浦等應用，可締造出色的節能效果。

EC Titanium系列超高效率馬達，特點如下:一、整體效率達IE5標準，不論是滿載或低載。二、馬達與驅動器結合為一，節省接線與安裝工時人力。三、預置設定，隨插即用，可以藍芽裝置規劃或監控參數。四、低啟動電流，低齒槽效應，運轉極安靜。五、高功率密度，外型緊湊，節省空間。

群崴國際，為ABB集團旗下BALDOR品牌之台灣授權經銷商，相關業務咨詢，請洽：桃園(03)3563822，台中(04)23357507 或上網：https://www.transwell-int.com.tw/