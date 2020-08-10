糕餅公會各區理事長參訪百城機械 感受到熱情溫度

文/葉圳轍

以五星級的服務，接待來自全球的賓客；這是食品包餡成型機大廠-百城機械新廠落成後對外的Slogan。目前疫情當前，無法接待國外賓客(無法入境)，但國內訪客卻是一波接著一波，今(10)日就有來自全國各縣市糕餅公會的理事長到訪，大家對百城的服務與設施讚譽有加，都留深刻印象。

全國糕餅公會聯合會相當團結，每每地方上有活動，各區公會都會出席相挺，且出錢出力。今日是台南市糕餅公會的會員大會，各地區理事長幾乎全部到齊，延續該會相挺的良好傳統。

為了台南之行，各地區理事長也特地參訪台南的百城機械，受到百城公司熱情的接待，如同南部的炙熱的溫度，讓人相當有感。

該參訪團包括有：新北市理事長黃正傳、桃園市理事長林進旺、高雄市大高雄理事長曾竣源、宜蘭縣理事長簡國隆、基隆市理事長蘇秋福、新竹市理事長黃慶輝、新竹縣理事長張承均、苗栗縣理事長鄧原豪、南投縣理事長蕭銘漢、彰化縣理事長詹炳昌、雲林縣理事長郭沅璋、嘉義市理事長賴堃樑、嘉義縣理事長許家銘、屏東縣理事長陳麒永等。

百城機械以進口日本知名品牌Rheon中古包餡機在台復新銷售起家，在食品自動包餡機領域已耕耘20餘年，憑藉對包餡機的拆卸、組裝經驗，經由不斷的改良及迎合市場的需求，而研發MIT(台灣製造)新一代自動包餡成型機，並榮獲國家創作發明銀牌獎肯定。

目前百城機械已外銷全球近80個國家，能提供各式冷凍食品、包子饅頭、調理食品、烘焙類食品、麻糬類食品…等自動包餡成型機，及一貫作業生產線之整廠規劃設計，並以完整零配件供應及最快速的售後服務，獲得市場好評。

因應訂單的成長，百城斥資2.5億元興建3,000坪的現代化廠房，去(2019)年中完工加入投產，配合最好的設施，全面提升服務品質，並接受業界預約參訪。

百城機械總經理蔡承諺表示，除了技術要到位外，該公司新廠，已將傳產企業接待賓客的環境，提升至如同Benz、Lexus接待室的氛圍，從客戶接送、進入大廳、Show Room、試產線、接待吧檯、來賓點餐、休息室、甚至廁所等，都以五星級的氛圍來規劃、呈現，讓到訪的賓客感受百城宣示品質的決心，如同高品質的百城機械一樣，一次滿意。

百城機械以銷售復新的食品包餡中古機起家，倉庫中隨時都有數百台中古機待翻新出售，有完整零配件及完善專業售後服務，不會讓客戶的機械成為孤兒。圖為參訪團參觀百城中古機倉庫。圖/葉圳轍

蔡承諺接待糕餅公會各區理事長時指出，除了新機之外，該公司倉庫中隨時都有數百台日本Rheon中古機待翻新出售，有完整零配件及完善專業售後服務，不會讓客戶的機械，因零件故障而成為孤兒，確保客戶機械的稼動率，提高投資效益。

此外，蔡承諺也特別介紹該公司所籌組的產業鏈「英雄聯盟」，可協助糕餅業者解決技術問題，加速開發新產品。

百城籌組的「英雄聯盟」，主要是集結包含上游食品原料 (麵粉、油品、乳化劑、酵母等)、配方、製程技術、下游包裝、品牌行銷…等業者，強強聯手，提供產品打樣、試產一條龍的服務，協助客戶用最短的時間讓新產品量產上市。