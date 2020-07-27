煌明機器引進最新德製齒輪研磨機

以「齒輪箱的醫師」為職志的煌明機器，以半世紀專業齒輪箱零組件生產為基礎，提供鋼鐵、橡塑膠、水泥業者，快速專業客製化齒輪箱檢修，及齒輪箱全機╱零件訂製服務。今年7月創新猷引進德國最新「KAPP NILES」原裝進口齒輪研磨機，開啟嶄新紀元。

煌明機器引進德國原裝KAPP NILES ZE-800齒輪研磨機。圖╱陳芳永。

接手經營已第四年的經理陳建誠表示，為滿足客戶高精度品質及快速維修需求，斥資數千萬引進德國KAPP NILES最新齒輪研磨機。透過內建線上量測，及電腦自動偵測工件狀況，即時反映補正的方式，除大幅提升工作效率，產品精度更躍升到最高的德國DIN三級水準。新設備將縮短客戶待修時間，大幅提高齒輪箱降噪、咬合度和使用壽命，以滿足更高端的齒輪加工需求。

煌明機器經理陳建誠。圖╱陳芳永。

談到公司經營及軟實力的提升，陳建誠說，從小看著父親陳漢忠以誠信、務實的經營理念服務客戶，加上12歲就在家中工廠累積齒輪維修、加工經驗，輔以學校所學機電、機械、繪圖相關專業知識，兼具理論和實務應用。公司成立超過50年，重視技術傳承，現在領頭的廠長、組長和自己雖年輕，但也在公司超過十年、經驗豐富；組織分工明確，持續傳承和創新，帶動公司持續精進。

董事長陳漢忠。圖╱陳芳永。 經理陳建誠。圖╱陳芳永。 廠長張偉締。圖╱陳芳永。 組長陳諭勇。圖╱陳芳永。 1的4

最後，陳建誠提到，齒輪自人類有歷史以來，就是轉動一切設備最重要的零件，與工業發展有密切的關連性。然而，綜觀台灣齒輪工業發展現況，技術水平光在亞洲，仍屈居日、韓之後。未來將繼續擴充廠房設備，引進新的人才、提升軟實力，期許不久將來，煌明能成為業界領頭羊，引領台灣齒輪工藝在世界舞台綻放光芒。

煌明機器專門生產橡塑膠、鋼鐵、水泥等產業專用大型齒輪箱及其零組件。圖╱陳芳永。 煌明機器專門生產橡塑膠、鋼鐵、水泥等產業專用大型齒輪箱及其零組件。圖╱陳芳永。 煌明機器專門生產橡塑膠、鋼鐵、水泥等產業專用大型齒輪箱及其零組件。圖╱煌明機器提供。 1的3

煌明機器提供鋼鐵廠、橡塑膠、水泥產業大型齒輪箱快速客製化診斷維修服務。除不分國別可依原機規格訂製，針對部份舊款或原始設計圖面佚失的「孤兒齒輪箱」，也能重新訂製。急件僅15天即可完修交機。客製化齒輪箱及零部件，也陸續取得歐洲及日本國際認證，年銷美國、歐洲、東南亞等地百台，並持續拓展銷售版圖中。電話：04-23371407。