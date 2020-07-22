固品機電展出細孔放電加工機，中走絲線切割機

固品機電科技在台中自動化工業展，展出「五軸聯動全智能中走絲線切割機」及「全智能細孔放電加工機」，歡迎各界蒞臨洽談。

專業經營30餘年的模具加工智能設備，「五軸聯動全智能中走絲線切割機」具備六大核心指標：

一、連續30,000mm平方大面積切割實現Ra≦1.0um。

二、連續加工30個相同工件第一個與第30個的一致性誤差≦0.005mm。

三、100mm厚度多次切割上中下的尺寸誤差≦0.0 05mm，而200mm厚度切割上中下的尺寸誤差≦0.02mm。

四、大錐度切割《FD機種》60度/50mm厚度時Ra≦1.2um/3,000mm平方。

五、電極絲損耗0.01mm/100,000mm平方（均達300,000mm平方切割面積才需換絲）。

六、包含絲筒換向時間切割效率可達160mm平方/每分鐘電流6 A以上。切割全過程有智慧型電極絲張力追蹤系統處理（WIDCS），保 持恆張力切割不因電極絲延展損耗，導致精度、速度下降引起斷絲，在穩定電極絲張力系統自動緊絲運作下，讓產品加工效果趨近慢走絲 功能發揮最佳作用。

洽詢電話：（04）2569-1149。

台中自動化工業展－固品機電，展期至7月26日下午4點，攤位號：1189，地點：大台中國際會展中心（台中市烏日區高鐵五路161號）