刀具管理的學問暗藏著企業經營的命脈

「DSA智能刀具管理系統」助台灣機械加工業，更具國際競爭力

加工製程所產出的產品，已經橫跨生活的食、衣、住、行、育、樂，各國每年爭先恐後舉辦的工具機展，各類型與加工沾上邊的業務，無不卯足全力去爭食這塊市場。可以說，只要人類有生活需求，就必然有加工產業這塊大餅的存在。

加工生產排程及周邊的相關管理之於企業，就如同健康管理對於人類的必要性。因此近年來「刀具管理」逐漸躍升為熱門選項，玲瑯滿目與刀具管理相關的產品讓人目不暇接，卻似乎還是少了點什麼? 導入刀具管理軟體，少了相輔相成的硬體，有人重金配置自動生產設備，卻又少了便於管理生產與維護的系統。

一把刀可以呈現的意義涵蓋了「加工的狀態」、「加工的成本」、「人員的配置」、「庫存的管理」與「生產的風險」，看似不起眼的一把刀卻暗藏著企業經營的命脈，刀具管理的學問能不學嗎?



「DSA智能刀具管理系統」為克服所有刀具管理上的困難

DSA智能刀具管理系統。圖/達詳自動化提供

DSA(達詳自動化公司)在金屬加工產業已完成多項自動化整合應用，為了提供客戶更全面的智慧生產服務，已投入研發AI系統多年，並整合了Domain Kmow-how及大數據分析等技術，讓機械加工製程的智動化達到最佳生產效率。如今DSA利用這些整合技術，來解決傳統刀具管理上的困難，並以打造智慧化刀具管理系統為目標，設計了「智能刀具車」搭配「智能刀具庫」及「刀具管理系統」進行全方位整合，協助使用者選用正確的刀具，並紀錄刀具使用歷程，進而提高生產效率同時有效控管刀具成本。

DSA智能刀具管理系統主要依據下述3項流程：

1.「智能刀具庫」：從人員進行刀具研磨組立到刀具進行量測，並利用RFID將資訊登入、機械手自動依據類別，再到分類刀具於刀具庫，然後系統依據BOM表及生產排程自動配置刀具於刀具車

自動配刀入刀具車示意。圖/達詳自動化提供

2.「智能刀具車」：配置完成之刀具車整合AGV及自動派車系統，自動派送刀具至加工生產線 。派送至機床時，利用WIFI無線網路技術與機床做資料交換，透過RFID辨識技術並整合智慧化流程，協助人員執行正確換刀流程。 智能刀具車設計互鎖防錯機制，控管換刀程序，避免換刀失誤的產生，同時利用平板電腦搭配友善的使用者介面，做刀具檢視及管理，讓刀具車與機床之刀具狀態及相關資訊一目了然。

3.「刀具管理系統」：本刀具管理系統利用資料庫管理技術，同時監控刀具庫、刀具車庫、刀具車及機床內所有刀具的資訊及狀態，透過各項數據的分析及管理，有系統的管理刀具庫存水位，同時建立刀具履歷，進一步與人工智慧技術整合，計算出最佳建議之刀具，並控管採購需求數量及整體加工成本，除了讓使用者能更輕鬆的選用正確刀具來提升加工效率外，更同時降低了工廠庫存刀具的成本。

刀具管理系統管理介面。圖/達詳自動化提供

自動化→數位化→智慧化，加工產業更進化！

達詳自動化受訪表示，在工業４.０時代下，生產自動化已經是轉型的基本盤。國內加工產業需要突破思維走向智慧化，而智慧製造的目標不只是創新的製造技術，更需要透過虛實整合及數據分析，來進行最佳化的製造資源分配，達到精準的生產管理，才能真正降低成本提升市場競爭力。ＤＳＡ整合了機械加工製程自動化及智慧化之應用，更提供了刀具管理的有效解決方案；期望未來能讓台灣的機械加工產業發展，能在國際上能更具有競爭力。

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