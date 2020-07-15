金豐、華碩與艾訊結盟推出智慧沖壓瑕疵檢測解決方案

台灣沖鍛設備領導大廠-金豐機器與華碩電腦、艾訊公司15日下午共同簽訂合作備忘錄（MOU），三方將攜手推出「智慧沖壓瑕疵檢測解決方案」，協助沖壓加工業者大幅提升瑕疵品的檢出比率及節省人力成本，並可透過人工智慧深度學習持續精進，為沖壓設備產業進軍工業4.0寫下歷史新頁。

結盟合作儀式由金豐機器總經理曾盛明、華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德與艾訊公司總經理黃瑞南等三人代表簽約。他們表示，金豐公司除了在自身工廠的e化取得成功經驗後，更將其e化經驗植入其生產的沖床產品中，此次「智慧沖壓瑕疵檢測解決方案」的推動主要借助金豐已架構完成的iForming管理系統，整合華碩人工智慧視覺檢測系統及艾訊高效能AI邊緣運算，有效率地蒐集生產即時數據及品質資訊，除能讓生產機具的e化資訊能一目了然，更能將所生產的產品品質全程納入追蹤，讓金屬沖壓機構件業者得以透過大數據分析，將結果反饋到操作現場，進而優化機械參數，以進行標準作業流程的持續改善，達到提高設備使用率，維持工廠總體系統的最佳狀況，協助客戶把傳統沖床製造推向智慧製造，幫助客戶邁向數位轉型之路。

金豐、華碩與艾訊等三家公司結盟推出「智慧沖壓瑕疵檢測解決方案」，三方出席人員合影留念。圖／莊富安

據了解，沖壓件生產的瑕疵檢驗，目前業界大都以人工目視方式進行，檢出比率約95％，評估運用「智慧沖壓瑕疵檢測解決方案」後，將可大幅提升到98％，並能透過智慧學習持續精進提高，且可節省2-4名的人力，後續發展備受看好。

金豐公司認為，工業4.0智慧製造的精神是連結與優化，連結製造相關元素進行優化，以增進企業競爭力與獲利。對製造業來說，沖床生產出的產品常以人工目視的方式做瑕疵檢測，然而以人工目檢在效率與精度上均有瓶頸，特別對金屬機構件業者更相對困難，因光線反射常需要多角度翻轉產品才能一窺瑕疵，而光學鏡頭同樣也會因光線反射而遮蔽瑕疵，因此掌握光學及元件表面特性以取得完整且正確的瑕疵資料極為重要，以自動光學檢測取代人工目檢已成為製造業趨勢。