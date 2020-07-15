利電電機科技新推出「永磁式正壓扇」消暑好利器

利電電機科技生產製造高效能同步伺服馬達，DC無刷馬達 並以獨特伺服傳動馬達及驅動器，提升高階傳統元件及自主能力，以紮實的專業技術奠定國際市場，產品擁有的專利認證，以台灣製造的專業邁入國際化，銷售觸角至30餘國。

利電電機在環保意識既節能又舒適度的前提下新開發「永磁式正壓扇」永磁式正壓扇相較於傳統正壓扇節能率高達70％，正壓扇產業轉速最高550RPM且電流最低3.5A，是目前業界最省電轉速最高最穩定的正壓扇，「永磁式正壓扇」直驅電機是一種特殊的永磁電機，通常也稱做為永磁同步電機或者直流無刷電機。由於帶動負載不需要轉接裝置 ( 如減速箱，皮帶輪，鏈條等 ) 而是葉片直接連接到電機的轉動體上，合體後稱為「永磁式正壓扇」。永磁直驅式電機結構設計緊湊，採用胖短型的鐵心堆疊設計，能在低轉速下提供高轉矩輸出。相對的感應電機轉速高轉矩小；所以必須透過減速機放大轉矩，轉換效率低。

直驅電機在額定轉速，無論零速狀態或堵轉狀態下都會產生高轉矩。傳統感應電機是無法達到的，所以直驅電機的主要特性是轉矩，而不是功率。當三相負載平衡時，直驅電機能夠全速率提供穩定的轉矩輸出。利電電機科技公司基於獨特機電傳動理念，貫徹品質的 精神，於伺 服傳動馬達及驅動器不斷研發創新，生產過程完全依據嚴格品保政策 ，對每個伺服馬達做出廠前的徹底檢查，提供高品質、高效率的服務 ，最佳運轉效率及穩定伺服作動，深獲業界青睞。

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