建錩(5014)無錫廠產能逐月攀升

建錩(5014)自結109年6月營收11億1435萬4000元，相較於5月的10億2706萬2000元，增加金額為8729萬2000元，月增率8.49%，累計109年1-6月營收達61億1958萬6000元。

建錩實業董事長李慶柏表示，無錫建錩中國精密加工量逐月攀升，10月可望順利達成月產能1萬噸的目標。

建錩中國精密定位為智能型不銹鋼特殊材料加工配送中心，去年10月正式投產，以工業用熱軋板為主，初期月加工產能2000噸，12月成長至5000噸，今年6月已突破7000頓，李慶柏說，後疫情時代，鋼性需求陸續出籠，加上當地規模較小的本土不銹鋼企業受到疫情影響，相繼退出市場，部分訂單已轉向建錩，建錩集團擁有先進加工設備、技術與先進的智能倉儲中心，且掌握料源、成本及快速交貨等優勢，對於今年的營收成長目標，仍然抱持著審慎熱觀的態度。

事實上，無錫為中國甚至全球最大、最具規模的不銹鋼集散中心，常備庫存量達50萬噸，無錫建錩且緊鄰交通要道與碩放機場，方便投放至全世界，佔盡地理位置優勢。

李慶柏強調，建錩實業深耕不銹鋼產業近40年，不斷創新求變 ，全面導入數位化管理，將客戶端常用鋼種、規格、加工要求、交付週期進行大數據分析，採用有針對性的、合理化的庫存，對2205、2507、904L、347H、254SMO、310S、316L、304等做了常規儲備，為客戶提供最有力的保障，確保其所需材質和規格能夠按照客戶要求進行最及時的加工交付。