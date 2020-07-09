長友進口自動化產品 提供技術解決方案

長友企業成立於1979年，專業從事中高端自動化產品進口銷售，以40餘年經驗提供完善的售前售後服務，深獲國內廠商信任。總公司設台北，台中和高雄分別設立服務據點。目前進口代理品牌計有美國e m a、瑞士LEMO及ELMA、德國MERZ及HARTMANN、奧國PCE，皆為國際知名品牌。

長友總代理眾多品牌，其中LEMO（雷莫）為全球知名的醫療器材設備連接器的核心供應商，是圓柱形推拉自鎖連接器的發明者。LEMO旗下REDEL系列的高品質連接器被廣泛應用於各種醫療設備，如呼吸機、麻醉機、監護儀、血壓監測儀、超聲檢測儀、紅外治療儀、電生理、CT、高頻電刀、內窺鏡、除顫器、潔牙機、電震發生器、核磁共振等。

長友企業參加2020台南自動化機械暨智慧製造展，大力推廣其所代理進口的自動化產品，展出 ema, LEMO, ELMA, MERZ, HARTMANN及PCE等國際知名品牌最新產品，現場提供技術諮詢服務。圖/王志誠

目前冠狀病毒疾病 (COVID-19)疫情全球快速擴張, 尤其在醫療用呼吸器的供應量嚴重不足。台灣欲組成「呼吸器國家隊」, 傳達「TAIWAN CAN HELP」的聲音, 期能在這場與病毒的抗爭中降低死亡率。

近日長友接獲國內呼吸器廠商訂單, 特別與瑞士原廠溝通，優先生產此批呼吸器連接器，協助台灣的廠商快速將呼吸器外銷到其他國家，解決國際對呼吸器需求之殷切。

長友企業產品介紹連結www.everharmony.com.tw