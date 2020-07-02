禮運於展出自動供料倉 呈現無人智慧加工

禮運研發於7月2至6日「台南自動化機械展」A157攤位，以抽拉式自動供料倉系統結合上銀、旺立TM六軸機械手共同展出，現場提供特別優惠價格；可搭配工業型╱協作型╱門型機械手，無縫接軌各類加工機械，進行各類加工；軟硬體整合快速，30分鐘內換線完成。為有自動化加工需求、又要確保工件品質等精密螺帽、水五金、芯軸、壓鑄、鍛造，汽機車、自行車等業者，提供中小企業最完善、高效率、高機動、經濟實惠的無人化加工整合方案。或有自動化生產規劃需求，也歡迎蒞臨討論。

智慧製造乃當今工業生產趨勢，加上今年新冠疫情衝擊，加速無人智慧化轉型。話雖如此，面對少量多樣的生產需求，單一功能送料設備無法同時滿足廠內各種機型、軟硬體整合不易、換線耗時，也是現階段加工業者在轉型智慧化過程中，普遍遇到的瓶頸。

現場展出整合六軸機械手自動供料倉（二）。圖╱陳芳永

禮運研發為了解決上述問題，開發「抽拉式自動供料倉」系統。首先，針對少量多樣製造需求業者，供料倉系統可透過工業型（如上銀RT605）、協作型（如TM5），或三軸門型機械手的搭配，快速接軌廠內各型CNC車床、銑床、切削中心機、專用機等，進行車銑單╱雙面、單╱多件加工，換線調校快速、機動性高。此外，抽拉式托盤設計，不需停機，人員即可隨時抽取、檢測、取放素材工件，達到彈性製造系統（FMS）目的。適用範圍廣，也降低工廠建置自動化成本。

透過客製化遠端監控系統，以電腦或行動裝置，即時掌握加工進度及各項訊息，節省走動式管理時間，逐步實現智慧無人化製造目標。詳情請上官網：http://www.lean-rd.com.tw/。