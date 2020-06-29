浩亭躋身德國中小企業創新領導者 創新產品和解決方案助力客戶邁向成功

德國100強創新企業近期完成第27屆評選，浩亭技術集團躋身德國中小企業（SME）創新領導者之列。在獲勝的中小企業展示其在獨立科學分析方面的創新能力的過程中，科學記者兼評選導師Ranga Yogeshwar對各家公司所取得的成就印象深刻。

共有364家公司參加了德國100強創新企業的競爭，其中257家公司在三個規模的類別中獲得成功（每個規模類別最多100家企業）。在贏得創新研究員Nikolaus Franke博士及其團隊認可之後，這些企業隨後贏得該獎項。次評選的科學總監Franke強調說：“德國100強創新企業的創新成就非常顯著。”他補充說，獲勝企業致力於以系統化方式培養創新能力。科學總監繼續解釋說：“他們的創新成就表明良好的創新氛圍以及面向創新的結構和方法具有積極的作用。”

德國100強創新企業獲獎公司需要滿足大約120條測試標準要求。這些企業詳細介紹了他們如何組織公司內部的創新流程，如何打造能夠激發員工創造力的工作環境以及他們所追求的創新策略。

“我們對榮獲這一獎項感到非常高興，這體現了浩亭出色的創新能力。正是借助這些優勢，我們不斷利用我們的產品和服務説明企業和個人在市場上取得成功。”HARTING Electric發展部門總經理Gunter Galtz強調說。