奇賓開發專利「單閉自動安全上鎖快速接頭」省力安全

創立超過40年的奇賓機械公司，新推出「單閉自動安全上鎖快速接頭」，具備省力、安全、防止意外斷開等多項安全措施，並通過台灣及大陸專利。該公司參加2020台南自動化機械暨智慧製造展，現場展示該項產品，攤位號碼B141，該公司歡迎各界蒞臨參觀。

奇賓機械擁有優秀的研發生產技術團隊，以優良的品質、形式多樣化、平實的價格與豐富的庫存著稱；尤其，生產外面買不到的專業產品，及擁有豐富的不鏽鋼規格化產品的庫存，只要有圖面、樣品就能做，常規品可現貨供應，滿足顧客立即的需求。

奇賓機械表示，該「單閉自動安全上鎖快速接頭」新品的開發，來自於2014年高雄氣爆的啟發；該產品無需人員執行上鎖動作，僅需將公母接頭互相推入連接，快速接頭自身隨即完成上鎖動作，完全避免人員的疏失，產生不必要的損失。

奇賓機械指出，該單閉自動安全上鎖快速接頭可靠耐用，其自動安全鎖定機構，可防止公母接頭意外斷開，並能承受高氣體壓力30KGS；且材質為304不鏽鋼，適用於空氣和水等環境，較鋼鐵材質壽命長2~3倍。

值得一提的是，該單閉自動安全上鎖快速接頭可與市售的日式(C式)單閉公快速接頭連接。對氣動工具可提供優異的連結與供氣，更適用於聯結車氣壓式煞車系統、汽車保養維修時所使用之高壓氣體連結系統等，屏除傳統接頭因碰撞或拉扯易讓接頭脫落，造成危險。

另外，該公司產品涵蓋公制及英制空油壓、儀表用接頭（喫入式、單片式、飛速型、快插式、油壓用、夾頭類、一般管件等），各式快速接頭（單閉式、雙閉式、暢通式、大流量等），各式閥類（逆止閥、針閥、球閥等）及各式噴嘴，並提供客製化、ODM、OEM的服務，只要顧客提出需求條件，都會盡力提供最滿意的服務。

奇賓機械網址：www.chibin.com。