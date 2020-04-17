新款的無風扇Kinetix VPC伺服馬達 省能源上市

馬達可達到IE5的能源效率評等

洛克威爾自動化公司推出新款無風扇Kinetix VPC伺服馬達，全新的馬達使用和原始風扇版本相同的內部永磁技術，可協助操作員達到優越的效能並提升能源效率。同時，包括印表機及其他工業操作員都可以利用它來改善能源效率和降低機械複雜度。

新款的馬達可以達到IE5的能源效率評等。此外，移除風扇可以進一步減少馬達的佈線和元件，甚至可以節省更多能源成本，因此非常適合印刷等對於氣流干擾要求較高的應用。

VPC系列的馬達可以減少扭矩漣波，因此可以讓對於高品質印刷、拉伸和其他特定應用作業非常重要的卷對卷卷料處理流程更為順暢。Allen-Bradley及Kinetix是洛克威爾自動化公司的商標。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE：ROK) 為全球最大的工業自動化與資訊公司，致力於協助客戶提高生產力及促進全球永續發展。Rockwell Automation 公司總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市，總計在 80 個以上國家/地區雇用約 23,000 名員工為客戶服務。