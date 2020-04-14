OEM機台製造受重創 生意下滑三、四成

洛克威爾自動化助抗疫 提供軟體免費試用

文/陳逸格

台灣自動化行業的模式，大致分爲Project Based(大型專案為基礎)模式，以及OEM(設備機台製造商)模式，其中OEM受新冠肺炎疫情的影響超乎預期，迫於出口訂單無法交貨，致使業者生意下滑大約三至四成。

美系自動化大廠洛克威爾自動化(RockwellAutomation)的OEM佔比約30%，該牌台灣公司副總巫泉興表示，尤其是專門做機械出口的OEM受影響最嚴重，因爲航空運輸量減弱，機器不見得能運送出去，就算機器能出口到客戶所在的國家，但台灣人出不去，即使人出得去也有隔離期限制，因此多半無法前往客戶所在地做試車、安裝、交付等動作。製造商雖然有接單，但無法交貨，代表訂單也無法完成，在洛克威爾的OEM客戶當中，這樣的情況大量存在。

而Project Based案件則以位在台灣居多的電子/電力產業、半導體等終端客戶為主，因爲台灣的疫情控制得當，目前尚未聽聞有案子被取消，但是這些產業的新廠時程難免遞延，連帶資本支出也會往後遞延。這次受疫情影響，客戶端工廠執行過程中對生產、消耗的維護雖然仍保持常態，但是新廠計劃建廠時間少則遞延約半年以上，且不少台灣客戶對未來市場帶有風險評估。

好消息是，過去一兩年，洛克威爾在物聯網、人工智慧、遠距管理等方面不斷發展解決方案。現在受到疫情影響，客戶人員移動力不足，需要用遠距或分組辦公，客戶對自動化遠距控制、虛擬控制方面的詢問度增加，巫泉興說，洛克威爾還特別針對工業的遠距控制、管理、溝通及相關的控制平臺，提供軟體免費試用至2020/6/30截止(https://campaigns.rockwellautomation.com/free-access-tw)，相信疫情結束之後，能加速相關業務的推動。

這次疫情是否具有帶動智慧製造相關市場需求的力道？巫泉興認為還有待觀察，至少目前還沒有人實質獲益。但是遠距控制、工業控制等新科技的相關工具、設備改善等，他認為會有加速的可能性。

此外，鑒於新冠肺炎疫情尚不明朗，洛克威爾自動化第一時間為客戶提供線上學習課程，無須外出，即可提升專業技能。更多線上課程請造訪：

www.rockwellautomation.com/zh_TW/products/training/overview.page