金屬中心智慧服務雲 助扣件產業數位轉型升級

新冠疫情衝擊，政府加速協助中小企業「數位轉型」的布局；金屬中心執行經濟部技術處「金屬扣件SaaS應用與金屬製品產業雲系統研究計畫」，將以產業智慧化升級需求為基礎，協助扣件產業建立服務雲平台，整合智慧製造軟體技術，建立系統性的解決方案，落實服務國內扣件業者，藉由數位轉型不僅增加生產力、加速開發週期及降低成本，以提升國際競爭力。

為此，金屬中心日前特地召開台灣扣件智慧服務雲推動指導委員會，邀請產、學、研專家提供建言，出席者包括高科大教授林恆勝、中興大學副校長周至宏、金屬中心處長林崇田、華新麗華顧問王世明、春雨洪清富博士、至盈特助施淳寧、千碩副總經理李瑞亮等專家。

金屬中心處長林崇田會中表示，扣件產業智慧製造推動應採「整體規劃、分段實施」的導入，透過設備端的線上即時監控掌握品質，連結扣件雲平台掌握供應鏈，架構物聯網掌握行動管理，進而串聯國內設備廠、軟硬體服務廠商、系統整合商及IT系統廠，形成產業大聯盟團隊合作，來協助產業轉型升級。

金屬中心執行長林秋豐指出，現階段扣件產業都在爭取高值訂單，品質的要求甚至是預測反饋的製造能力，在在考驗國內廠商是否有國際接單的能力。

林秋豐說，該中心現已建立扣件產業智慧製造示範產線，整合中心的成形設計模擬與製程系統、光學調模專家系統、扣件成形製程監測系統、成形品質分析預診系統、自動抽檢系統等技術，遠端提供模具設計、鍛力分析、製程優化、品質線上量測、設備預診等智慧化服務，後續與台灣螺絲公會共同推廣，協助國內金屬製品業快速導入產業雲系統形成外溢擴散，創造扣件產業下一波的成長新動能。