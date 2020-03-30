駱泰企業 北越分公司—越泰 訂單逆勢成長

總座黃廖全：疫情催化產業往AI轉型

新冠疫情全球肆虐，產業界哀鴻遍野，卻為自動化產業帶來新契機。自動化點膠設備專業廠—駱泰企業集團在北越設立的分公司—越泰，已經於今年一月完成註冊，訂單量超乎預估，出貨期已經排到八月以後。

總經理黃廖全表示，雖然大陸市場受到新冠疫情的影響巨大，但在去年中美貿易戰開打之後，駱泰就火速配合製造業市場轉移東南亞的趨勢，在北越設立分公司越泰，加上台灣疫情控制得當，因此目前駱泰的訂單不受影響，未來兩個月的情況則在評估中。

駱泰於2019年十一月在北越河内北寧市成立分公司，因手續繁雜至今年一月始完成註冊。黃廖全指出，目前北越有很多台日韓商市場，且北越的新冠疫情相對較和緩，反而造就越泰的生意比預期更加忙碌。整體而言，雖然大陸市場跌到谷底，但駱泰在台灣的業務仍有些微成長，加上越泰的業績，整體運營應可持平，「2020年總營收與成長目標將維持不變」。

近期因新冠疫情，很多人採取在家作業模式，工作上大量依靠資訊科技。黃廖全表示，這次抗疫期間公司大幅度運用視訊會議，業務上以視訊與客戶聯絡的使用率也明顯提高，此外他還認爲疫情對推動智慧製造的影響是正面的，「從管理層來說，客戶對AI（人工智慧）的依賴度更高，對機器人的需求也有增加的徵兆，正好可以加速產業在AI方面的轉型」。

營運進展上，先前駱泰結合人工智慧、機器人與視覺系統，整合出新型自動化鞋機與血糖測試機，現已進入量產階段，並陸續接到來自歐洲、中東國家的訂單；2020年將著重在系統整合的發展上，目前跟國內幾家系統商正討論跨界合作事項。黃廖全指出，台灣大約15萬家中小型工廠，目前距離工業4.0的目標可說還有一大段路，駱泰將以系統整合為主軸來擴大創造新藍海，希望藉著駱泰創新技術的突破，推升加值合作夥伴的競爭力、提高臺灣的能見度，更讓世界瞭解台灣其實有很多全世界領先的產品。