金屬棒材矯直機專家 駿凱鋼管矯直機快速 直線度佳

專攻矯直機製造、居國內領導廠商之一的駿凱機械公司，其矯直機適合各種鋼材、銅、鋁、不鏽鋼、鈦合金等各種棒材之矯直加工。擁有超過20年的經驗，除了專注於矯直機的研究與發展外，並成功推出矯直機的相關系列機型，包括油壓矯直機、通過式矯直機、壓台式矯直機等具備完整的矯直機開發能力及OEM代工服務，在國內矯直機供應鏈扮演舉足輕重的角色。

駿凱機械董事長黃錦章表示，為迎合鋼管產業製程需求，該公司創新研發CK-230鋼管矯直機，搭載隱藏式傳動機構，結構精簡體積小、節省廠房空間，矯直加工穩定、速度快、不傷鋼管表面，整直精確、經加工直線度佳，適用矯直由各種鋼材、不銹鋼等各種金屬成形的圓管材，管材加工長度400mm~6,000mm，外徑10mm~40mm鋼管，及管厚在0.2mm以上，加工速度2m~20m/min、快速矯直，可搭配鋼料自動送料系統、效率更佳。

駿凱機械具20多年自動化設備及矯直機製造經驗，以及超過16年以上的矯直加工實務。目前擁有超過20款矯直機機型，成功自創品牌行銷全球30多個國家地區，近年來持續發展最新的矯直機，提供各式形狀材料校正機型，如圓形、角形、不規則形、平面形等等；此外，更提供各種鋼管（空心管類）、螺絲、異形鋼材、長短棒材的矯直加工，係國內金屬棒材的矯直機專家。

台灣為全球手工具、螺絲扣件製造王國，其中精密螺絲、手工具在加工過程如熱處理、棒材加工時，常發生冷熱變形，成為業者最大的困擾，尤其棒材矯直加工技術高，也是生產製程中不可或缺的重要利器。擁有良好的基礎元件可使工件達到最少的研磨量及精密加工設備開發週期。尤其滾珠螺桿、棒管類、軸心類、齒輪心軸、馬達心軸、線軌、排齒、板類、汽機車傳動桿、U型軌等都是機械工業常見的高精度工件之一。

黃錦章提到，舊式的矯直加工一般採用鐵鎚敲擊，並用肉眼目視彎曲度，在速度上過於緩慢且時間上也浪費很多，不符合現代的工業腳步。因此；透過駿凱機械現代化的高速及高精準的矯直機可以解決舊式矯直加工的不便及缺點；同時也可以為業界提供高品質及高效能的矯直機，該公司矯直機已通過台灣及中國多項專利。

CK-320螺絲自動送料矯直機，變頻器無段變速，可搭配各種震動送料盤之送料。已通過歐盟CE認證、以及通過台灣、中國專利。圖／駿凱機械公司提供

駿凱機械扎根螺絲、手工具及六角扳手等專用矯直機，高效率精密設計，整直加工穩定、速度快、不傷螺絲、鋼管及棒材表面，配備高精密軸承式校正台、整直精確、經加工直線度佳，由於六角棒材、螺絲、一般棒材、心軸類配件在製程必須經過熱處理，而在熱處理過後心軸產品常會發生熱變形，因而在精密加工前整直加工是不可或缺的步驟。

以「技術創新取勝、服務顧客為依歸」滿足各界的需求，駿凱機械早已發展為國內金屬棒材的矯直機專家。

駿凱機械網址：www.chunkai.com.tw。