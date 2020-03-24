全新火花追蹤監測技術可避免斷線，使線切割加工更穩定、更易於執行加工

GF加工方案(GF Machining Soluitons)身為世界聞名的電火花加工先驅，帶來了革命性的線切割加工技術: Spark Track(火花追蹤監測)。該技術獲得瑞士創新Prodex獎項，利用電子監測設備，可持續不斷監控沿著加工線上的火花分布，並回傳感測器訊號、速度和加工效率。

根據收集的火花數據，ISPS系統可分析並自動判別加工工件的形狀變化並調整加工參數，以避免粗加工過程中斷線。尤其像是凹型型腔、有各種不同高度段差、錐形表面或是不規則形狀的尖角表面，通常在加工時假若是沒有斷線情況發生，也需要有經驗的操作人員預先做加工參數調整，否則表面較容易粗糙。因此Spark Track(火花追蹤監控)實現了高穩定性的放電加工過程，客戶可受益於100%自動化，進而降低每個工件的成本。

錐度件表面是展現Spark Track和ISPS為線切割帶來效益的一個主要例子: 有錐度的表面會造成機器加工時噴流不均，影響加工過程。使用ISPS模組，操作者不需預先調整參數來改善加工困難的工件，這是因為ISPS模組可分析火花分布數據，自動認知形狀的變化，並自動調整加工過程提高加工效率

GF加工方案在高精度線切割機種CUT 2000S展現了 Spark track(火花追蹤監測) 和ISPS模組。從機械概念到加工技術以及線的導引系統，在機器的生命週期中這樣的線切割加工解決方案可確保加工的最高精度。每台CUT 2000S 經過校正並提供品質保證，證明其符合GF加工解決方案的品質標準。

關於GF加工解決方案

GF加工解決方案是全球領先的工具機、多元化技術解決方案和服務供應商，為精密模具和零件的製造商提供服務。 該公司服務的主要領域包括航太，汽車，醫療，能源，資訊和通信技術（ICT）和電子行業。 廣泛的產品組合包括放電加工（EDM）解決方案，三軸和五軸銑床和主軸，雷射加工機，積層製造和用於雷射微加工機，以及用於夾治具、自動化、軟體和數位化的解決方案-擁有無與倫比的服務。