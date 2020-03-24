智造升溫 所羅門引進自主移動機器人搬運車

提升工廠配送效能 營運更有效率

新冠肺炎疫情蔓延全球，驅動許多企業產生危機意識，再次評估工廠導入自動化、智慧製造的可行性。所羅門表示，未來人口結構帶來的缺工問題與工資高漲是不可避免的趨勢，企業對於優化物流程序，轉型智慧工廠的需求逐年升溫，鑑此，公司早在多年前代理自動化、機器人相關產品，致力提供機器人解決方案，也是國內第一家代理丹麥自主移動機器人搬運車(AMR))大廠MiR的公司。

所羅門指出，引進自主移動機器人搬運車的公司都是希望將倚賴人工、高重複性、費時的工作，轉由自主移動機器人搬運車處理，以提升自動化作業程序，讓人力轉做更高產能的工作，工廠營運更有效率。

全球有不少國際大廠開發自主移動機器人搬運車，影響所羅門決定代理MiR自主移動機器人搬運車的關鍵因素是，MiR的設定操作最簡單，「它專為非工程背景的人設計，所以企業不需要增設專人負責操作或維運」，所羅門解釋。

此外，MiR自主移動機器人搬運車具有智慧路徑規劃功能，如果當天行動路徑出現非預期障礙物，MiR自主移動機器人搬運車能重新規劃路徑；因此具有操作彈性，即便作業當天才將MiR自主移動機器人移到另一處場域，也能在短時間內完成圖資，協助物料搬運，且導入過程不需要新增佈線、或倚賴信標(beacon)、感測器等外部基礎設施。

MiR自主移動機器人搬運車深受全球企業信賴的原因，還包含高度安全性。多數工作場域仍需要人力，所以讓員工在安全的作業環境中工作是重要的課題。MiR自主移動機器人搬運車的智慧防護功能，有多重安全機制把關，偵測到人體能自動迴避或關閉。

安全性高並可與人共同作業、加上簡易操作的人性化使用介面讓MiR自主移動機器人搬運車可使用在多元的室內區域，如辦公區域、生產線、倉庫、醫院、無塵室等，在全球已售出上千台的佳績，像是美國Metro Plastics、丹麥大學附屬醫院、位在西班牙的江森自控日立空調都是MiR的客戶。

代理MiR多年的所羅門也是台灣少數具有專業整合能力的公司，以機器人作為開放平台，針對不同環境及功能，配上智慧機器視覺與機器人手臂，便可應用在不同功能不同場域，像是新推出的智慧消毒機器人便是一例。

看好未來產業朝智慧化發展，這幾年切入智慧機器視覺系統市場的所羅門強調，相信科技使用來自於人性，而結合人工智慧的機器人能突破過往機器人無法達成的工作，加快產業轉型，邁向工業4.0。