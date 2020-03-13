金屬中心108年度可移轉技術發表 3月27日在高雄展覽館

在經濟部技術處指導下，金屬中心將於3月27日上午在高雄展覽館A302會議室舉行「108年度可移轉技術研發成果發表會」，內容包含交通運輸、金屬成形和智慧製程等13項技術及3百多件專利等研發成果，會中也將針對可移轉技術及專利授權暨讓與規範做說明，開放業界免費報名參加，互惠交流。

金屬中心長期以來積極推動前瞻創新研發，以提供產業最佳解決方案；今年所發表的可移轉技術研發成果，在交通運輸方面有：連續阻尼可調懸吊控制技術、高強度車體乘員艙整合模組設計技術、熱沖壓模組銲接變異解析與點銲疲勞、後輪輔助轉向設計技術等。在金屬成形技術方面有：金屬／碳纖熱塑複材異材接合技術、碳纖熱塑複材熱壓成形技術、金屬熱塑複材層疊接合技術、高氮不銹鋼材料製程技術及鈦合金電子束3D成形技術等。在智慧製程方面包含：液壓動力系統負載模擬技術、軟性晶球成形製程及設備技術、線上品質預診技術與可視化及二矽酸鋰玻璃陶瓷製程技術等；各界若對金屬中心之專利技術有興趣，可至該中心官網查閱，網站中包含該中心歷年可授權、讓與專利及可移轉技術等多項成果。

金屬中心從事金屬及其相關工業所需生產與管理技術之研究發展與推廣，所研發技術提供金屬產業整體解決方案之研發與應用服務，也同時肩負著發揮技術價值創造之關鍵角色，協助金屬產業提升附加價值及國際競爭力，並透過群聚及聚落輔導，加速研發成果擴散。而今年發表的13項技術研發成果，期對產品加值與產業升級產生助益，該中心歡迎各界前來尋寶。

在經濟部技術處指導下，金屬中心將於3月27日上午在高雄展覽館A302會議室舉行「108年度可移轉技術研發成果發表會」，內容包含交通運輸、金屬成形和智慧製程等13項技術及3百多件專利等研發成果，會中也將針對可移轉技術及專利授權暨讓與規範做說明，開放業界免費報名參加，互惠交流。

報名網址：http://sc.piee.pw/P7NK6。