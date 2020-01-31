工廠年年多賺百萬的案例分享 台灣塔奇恩科技

財團法人鞋技中心於2019年12月4日舉辦『鞋類產品發表暨媒合會』，邀請虎尾科技大學教授王文騰，以及國內三家廠商，永光化學、台灣塔奇恩科技、大氣電漿等，針對製鞋產業、先進材料、智慧物流及環保加工等議題進行分享，吸引許多鞋業廠商參與，其中台灣塔奇恩科技分享「小工廠也能智慧化、無軌道搬運車案例分享」議題。

台灣塔奇恩恩科技表示，過去小工廠成功模式為設法籌資買設備，接單生產後，將獲利的一部分進行擴廠，逐步提升規模，許多目前上市的公司都是從鐵工廠成長至如今的大企業，台灣中小規模工廠眾多，如何面臨市場激烈競爭，透過升級增加自身競爭力，是當前重要待解決的問題，然而中小工廠在可用資金不足、人力素質低落及訂單不確定限制下，並非企業主不了解提升技術及管理的迫切性，而是缺乏適合中小型工廠有效的方案。

十幾年前多家汽車產業及面板業已使用無人搬運系統，來銜接4Ｍ-人機料法環，有效管理生產力、控管品質及分析資料進行改善，且成效顯著，但為何多年來使用無人搬運系統廠商數仍是寥寥可數？無法擴展到其他行業，誘使許多廠商使用呢？原因出自於無人搬運系統投資金額不菲，加上市場變化太快，產品組合變化及新機台效率更高，使得產品生產流程及工廠佈置年年都需要改變，這樣的系統維護成本非常高。

會議中王教授分享Nike speedfactory 失敗案例，分析其中原因，理想化全自動流程及昂貴維護成本，最後讓Nike 於2016年宣布終止於歐洲speed factory 計畫，同樣的事情也發生在Adida 身上。

針對以上問題，台灣塔奇恩科技分享最新標準協作機器人的概念SFAR (Standard Factory Assisted Robot)，是一種可以快速部署在工廠，用於人機協作生產環境，協助現場勞工工作的標準化機器人，人與機器人在同一個場域協力合作，可以兼具彈性，且標準化設計可大幅降低投入門檻。台灣塔奇恩科技，SFAR搬運機器人，有視覺導引及人工智慧功能，以4個按鈕及10分鐘路線教導，機器人可以於教導好路線上，以點對點人工上下料方式，快速上線，持續從事搬運工作，其簡易好操作的特性，適合中小工廠使用。在會議現場，更直接於聽眾席間直接Demo 設定，讓機器人於設定的走道上，來回移動搬送，凸顯其快速設定及彈性利用的優點。

台灣塔奇恩科技公司電話(04)2285-2819 或 sales@tircgo.com，網址: www.tircgo.com。