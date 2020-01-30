在工廠內自動駕駛 igus令自動導引車更加防故障

由於使用免上油動態工程塑膠，AGV 變得更輕且所需保養更少

在工廠和倉庫的數位化日益增長的時代，自動導引車 (AGV) 在內部物流中的比重持續加大。對可靠性的要求很高，以確保更快的處理速度和不受阻礙的物料流轉。因此，AGV 製造商為其系統配備 igus 的動態工程塑膠部件，降低自動駕駛汽車的保養工作量、減輕重量、提高能效。

自動導引車的採用量飛速增長。原因很明顯：各個公司可以使用自動導引車 (AGV) 來提高物料流轉的效率，使員工的工作更輕鬆或人工的短缺。更重要的是，自動化技術可靠且經濟。對於自動導引車，這意味著：自動駕駛電動車在日常運行中不能出現任何故障。它們必須一年 365 天、每週七天、每天二十四小時不間斷地工作。這是 AGV 製造商面臨的挑戰，但可以透過組合可靠且經濟高效的部件來克服這一挑戰。

耐磨工程塑膠可降低保養成本

igus的動態工程塑膠可以大大提高 AGV 的可靠性和能效。igus 物料輸送行業經理 Christian Strauch 表示：「用於 AGV 傾斜裝置和剪叉式升降機的免上油和免保養 iglidur 耐磨工程塑膠軸承比金屬軸承輕多達 60%。這樣可以減輕車輛的重量並提高性能。」 軸承非常耐用。「纖維和填充物強化了軸承，以吸收很大的力和邊緣負載。整合的固體上油劑確保了免保養的乾式運行。」 除耐磨工程塑膠滑動軸承外，igus 的滑動軸承系列還包括直線、轉盤軸承、球面和滾珠軸承。

Knapp Industry Solutions 為 AGV 配備 igus螺桿模組

igus AGV系列還包括電動螺桿模組。用戶包括 Knapp Industry Solutions。該公司生產的「開放式穿梭車」可自動通過工廠車間並在滾筒輸送機之間運輸箱子。穿梭車比過去的內部物流自動化解決方案更加靈活，可以快速適應不斷變化的流程。車輛的滾筒託盤必須是靈活的，並且能夠不斷適應不同的傳輸高度。運動透過兩個輕巧而堅固的 drylin SLW直線滑動軸承螺桿模組進行，該模組配備了免保養的工程塑料襯墊和螺桿螺母，並有可靠性高和使用壽命長的優良特性。

igus拖鏈和電纜延長了自動導引車的工作時間

AGV中的安裝空間通常非常有限。為了安全地引導電纜，igus提供彎曲半徑非常窄的拖鏈。其中包括設計用於狹窄空間的 E2 微型。它非常輕巧、彎曲半徑小，內部高度只有五毫米。igus在其產品系列內還具有匹配的拖鏈電纜，帶或不帶插入式連接器，一些產品可用於在低至 -35 攝氏度的冷藏庫中運行的 AGV。為確保即使在這些不利條件下，AGV的資料和供能系統也能可靠地工作，igus在科隆設有一個冷室，用於在真實條件下測試電纜。該冷室是占地 3,800 平方公尺的 igus測試實驗室的一部分，該實驗室每年完成二十億個測試循環。因此，igus是唯一能夠為其電纜提供 36 個月獨特品質保證的提供商。這提高了自動導引車系統運行的可靠性，造福於 AGV 製造商及其客戶。