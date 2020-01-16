台灣唯一回銷日本的小馬達品牌 北譯精機

減速機元老-北譯精機在四十週年慶要邁入下一個十年之際，創辦人暨總經理張清波受訪指出，現今氣候變遷、人口紅利不再、AI導入，都代表著全球市場趨勢在改變。北譯精機發展的兩個關鍵主軸，就是自動化（automation）及改變（change），因此即使本業傳動組件產品並未與智慧製造、綠能節能直接串接，但是一直以來仍然不斷思考如何因應市場改變來提供更好的服務，幫客戶在產值、產能、效率上做提升，期許所有與北譯往來的產業客戶也可以跟隨市場脚步一起成長。

從以往傳統機械到現今機電合一，北譯精機跟隨時代的轉變，製造適合工業4.0自動化發展的馬達，並緊扣環保與「提升效率最大化」的原則，讓旗下產品盡可能地做到短小輕薄，達到物盡其用的目標；更以「PeeiMoGer」自有品牌讓日本市場買單，享有「台灣唯一回銷日本的小馬達品牌」盛譽。

北譯精機去年上市的無刷馬達，就是典型配合工業4.0的工廠自動化產品。以無刷馬達加上編碼器，可達到自動化控制的效果，例如:RS485機種控制器可遠端監控，不需要高成本的伺服馬達；強調「工廠選擇適合的產品使用，就可以降低成本達到效益」，以此再創屬於北譯的利基。

成立40年，北譯精機給外界的印象就是「殷實」二字。創辦人一貫的思維理念是以脚踏實地、不投機取巧，專注於製造良好的產品，因此得到國外市場及日本客戶的信賴。他認為，生產好的產品，是製造業的本質，並語帶詼諧說：「我把產品當作女兒一樣精雕細琢地打造，再交到客戶手上，就像嫁女兒一樣的心情，希望在婆家能服務得很好。」目前北譯的市場布局以台灣、國外市場、日本為主，由於日本公司對產品品質要求門檻較高，北譯在品檢把關方面也特別嚴格，過程雖較其他市場更艱辛，但結果甜美，經得起「給人探聽」。

展望台灣自動化工業的前景，創辦人直言不諱表示，理想跟現實總是有落差。自動化、智慧化是全球製造工廠的趨勢，台灣應該同向發展沒錯，這是理想性的思惟；但現實上，台灣如今在全球工業市場還有一席之地，靠的就是少量多樣的製造業務，而工廠自動化適合做多量少樣的產品，所以台灣工業要發展自動化其實有一定的瓶頸。他的建議是：為數上百萬家的中小企業一定要先清楚自己的利基與限制，再從內外部環境改善、優化著手，而非盲目擁抱自動化。此外，他也感慨台灣產學界脫鈎，很多學生畢業後學非所用，公司培養工業人才又互相挖角，主雇之間難以產生信任感,導致台灣工業難以成長，他呼籲新政府上來首要之務應是把台灣整個投資環境做好,能讓MIT在世界舞台才能立足。