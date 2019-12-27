塔奇恩搬運機器人 PCB 治具搬運好工具

台灣塔奇恩科技創新研發的搬運機器人AGV採用SFAR架構，標準化設計，且無需事先方案規劃及現場施工，視覺導引可無軌道行走，人機共用走道，已應用於PCB SMT線來回重複運送治具，大幅降低治具週轉數量及人力搬運負擔。

探討現行PCB SMT 生產做法，多以人力搬送，考量人力與效率平衡，多以人力每15分鐘將治具回收重複使用，如改用搬運機器人AGV，可快速來回運送，為人力搬運的十倍運量，治具週轉數量可大幅減少，治具因產品規格不同需特別客製，通常無法共用，減少每個產品治具週轉數量，累積下來每年可省百萬費用。

另外PCB 雙面打件SMT及人工插件DIP等，也可以透過搬運機器人AGV即時物流，縮短每批Cycle time，做到多樣少量、短交期的訂單達交率。

塔奇恩科技搬運機器人，採用SFAR設計，有視覺導引及人工智慧功能，以4個按鈕及10分鐘路線教導，機器人可以於教導好路線上，以點對點人工上下料方式，快速上線，持續從事搬運工作，其簡易好操的特性，適合中小工廠使用。

SFAR (Standard Factory Assisted Robot ) 標準工廠協作機器人，是一種可以快速部署在工廠，協助現場勞工工作的標準化機器人，為目前最新機器人設計趨勢。塔奇恩應用創新系統架構，不用中控軟體，標準化設計，大幅降低80%成本，讓中小企業負擔得起。該搬運機器人可廣泛應用於中小型工廠，例如用於PCB SMT線來回重複運送治具，可節省週轉治具數量及人力負擔。

塔奇恩專為台灣中小企業研發簡易好操作、經濟實惠的搬運機器人，去年推出即受到中小企業好評，今年更獲頒臺中工業科學園區「前瞻創新獎」績優廠商。為擴大行銷範圍，該公司誠徵全省經銷商，歡迎業務轉職者加入。

塔奇恩科技電話(04)2285-2819 或 sales@tircgo.com，網址: www.tircgo.com。