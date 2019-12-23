群崴國際代理ABB旗下Baldor防爆馬達

群崴國際致力於為客戶提供工業電動機的最佳價值和高可靠性整體服務，代理ABB集團旗下品牌Baldor Reliance motor，強調「即使在苛刻的條件下，我們仍可以幫助每個行業的應用達到更高的效率和節能水平」。該牌防爆馬達之電機部份已通過UL及CSA認證，可在危險場所或可能存在可燃氣體，蒸氣或粉塵集中的潛在危險環境中使用，同時也已通過台灣防爆電機個別檢定認證，以提升設備安全與市場優勢。

Baldor-Reliance®電機設計為無論在過程或應用中具有多大挑戰性，都能可靠地運行，並具有較低的生命週期成本，是其一貫特色。無論是在石化廠用於惡劣的室外條件的電動機，還是在輸送中心連續工作的電動機，客戶可以根據設備的應用面進行選擇特定的馬達。為了幫助市場客戶維持長期的競爭優勢，群崴團隊未來會持續提供最新技術來增強應用的可靠性，同時將運營成本降至最低。

群崴主要銷售Baldor-Reliance®馬達的類型有：單向及三相交流感應馬達、製程用效能馬達、防爆馬達、變速馬達、伺服馬達、直流馬達，ABB/Baldor的整合，為Baldor的客戶打開了獲取全球ABB支援以及ABB Ability™數位科技的大門。

群崴國際擁有完整的專業技術團隊，完善的銷售服務，一直以來，為提昇客戶滿意度，不僅在品質上做嚴格控管，更不斷創新理念、引導市場需求，提供合理的價位，與充足的庫存量，己獲得用戶及廠商高度的評價及完整的信賴，展望未來，群崴將會秉持著永續經營原則，提供更優質的產品，並以專業、效率、速度為理念，來服務客戶。

群崴國際為ABB集團旗下品牌Baldor Reliance Motors代理商及美商Rockwell Automation全產品線之授權經銷商，相關業務咨詢，請洽：

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