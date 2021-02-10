假日出遊新光「罩」 保障完整又「FUN」心

春節連假即將到來，相信很多人已經著手規劃出遊或返鄉行程，要如何玩得開心又玩得放心呢？新光產險表示，「假日型」保單其假日保障加倍的特性與一年保費不到千元的高CP值，適合平日努力工作，假日出遊放鬆的族群使用，但要怎麼投保才是最適合自已的，新光產險針對不同族群的保障做一系列攻略。

開車自駕自由玩樂族

對於喜愛將時間掌握在手中的自駕開車族，新光產險「假日或國道增額」汽車保險則是您的最佳選擇，不僅是在平日用車有一定的保障，於假日行車或駕駛於國道時保險額度都可增加一倍。以「駕駛人傷害險及乘客險」保額200萬為例，加保「假日或國道增額」，一年保費只要加價312 元，在每天增加不到一元的保費下，在假日期間或行駛國道時，保險金額就可以增加一倍至400萬。

搭乘大眾交通工具的愛玩客

喜愛搭乘火車、捷運等悠哉享受旅途的您，推薦由新光產險於其網投平台（SK858）推出「罩fun假」專案商品，該商品提供假日期間出遊時遭遇意外事故之增額保障外，也同時提高全年度搭乘大眾運輸工具遭遇交通意外的保障，以方案B身故保額40萬元計算，意外身故或失能，假日保額提高至200萬元，搭乘大眾運輸工具保額可提高至440萬元。在擁有意外保障外，同時擁有個人隨身攜帶物損失保險金額3萬元的補償金，一年保費只要778元，平均每天花不到2.2元的銅板價！

國內旅遊首選－旅遊綜合保險

新光產險提醒，無論是哪種旅行方式，「旅遊綜合保險」都不可少，不可因天數少而忽略了保障，因此新光產物的「旅遊綜合保險」規劃包含「國內租車保險」及「國內班機延誤保險」等方案，無論是你國內環島、跳島、自駕還是租車旅遊，都可視自身需求做加保。

更多的「假日」保單，可至「新光幫我保」網站，動動手指即可得到所有的保障喔，現在網路投保不但享有專屬優惠，還有機會得到PlayStation 5 遊戲主機或是新光三越禮券。