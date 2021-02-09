台電瓩設計獎巡迴校園 注入創意能量 學生組首獎加碼至6萬 徵件倒數中

台電舉辦「瓩設計獎kW Design Award─第21 屆創意競賽」已走過21年，透過巡迴全臺北、中、南、東及離島校園說明會，傳遞能源知識，並邀請學子結合美學思考與電力議題，發揮創造力踴躍參賽，角逐競賽獎金。

與往年不同，本屆校園說明會力邀多位插畫、影片及設計領域知名創意人與學生面對面對談，如洪馬克、蔡翔、史明輝、吳介民、遇華龍、周雨衛、王胤卓及kowei老師等，強大的陣容帶領同學勇於追夢，通過比賽檢視自我能力，不要害怕失敗與挫折。kowei老師談到：「參與校園推廣巡迴讓我回想起求學時，從課業壓力中抽出時間逐夢、投稿的時光，再一次提醒自己莫忘初心」；洪馬克導演現場與學生熱情互動，還即刻剪輯花絮短片上傳分享，實際示範影片創作技巧。每位講師於各自領域扎根多年，擁有許多精彩案例與創作經驗，無不竭盡所能大方分享，期望啟發後輩靈感、開拓眼界，更鼓勵學生用心感受、體察日常生活，從平凡中累積創作能量。此外，台電公眾服務處袁梅玲處長亦到場為學生打氣，而環境保護處吳政宏副處長、林景庸專工及再生能源處徐文科經理，則透過專業演講分享電力知識，讓同學對電力議題更加了解與認同。

校園說明會本屆共舉辦52場，參與學生人數近4300人，搭配超有趣的限時快問快答，學生踴躍搶答，看出大家收穫滿滿！復興商工同學表示：「雖是第一次聽到瓩設計獎，但覺得主題創作很有挑戰性，很想知道自己會如何結合電力議題轉化成有趣的創意」；振聲高中同學亦提到：「聽完講師分享很受感動及啟發，競賽冠軍甚至可以到廣告公司帶薪實習，這麼難得的機會，想積極參與、試試自己的能力」；更多學生對於台電有機會將得獎作品刊登於大眾媒體，感到躍躍欲試；而曾獲得平面海報設計類高中職組冠軍、且連續多屆參與的復興商工陳效宗副校長表示，瓩設計獎是校園指標性競賽，參加競賽能增進學生自主對電力議題及環境保護之認識，並藉由實戰參與評估自身設計學習程度，學校樂見其成，亦推薦學生參賽並盼再創佳績。

今年「瓩設計獎」學生組首獎加碼至6萬元。主題為「再生能源」及「環境永續」，徵件類別除平面海報設計、創意短片，更增設創意品設計，並開放社會人士報名，總獎金高達80.5萬元。徵件至2021年3月10日下午1時截止收件，歡迎各路好手角逐，盡情發揮創意想像。