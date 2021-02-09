益生菌助思緒清晰！年節親戚應對全攻略

農曆年節將屆，親戚應對過招總是讓人身心壓力來到最高點，雖然今年可以減少正面對決的尷尬，但年節問候不可少，做好心理準備、有條理的回答，才不會回錯話更尷尬。益生菌權威蔡英傑教授提醒，不同的菌株會對應人體不同機能，維持體內益生菌平衡，適當攝取特定益生菌，如經實驗證實能幫助思緒清晰的PS23靈光益生菌，就可矯健迎戰來自遠端長輩、親戚的問候。

三大類年節問題大集錦 這樣回不NG

年節問題不外乎：學業／工作、感情／家庭、收入，纏人精選問題不NG回話攻略在這裡！

＞學業／工作

親戚出招：「考試準備得怎麼樣啊？」「考上了什麼學校？」「目前做什麼工作？」

親戚實際想知道的：大家的生活都好嗎？不NG回話術：

●順應時勢法：現在都得因應環境轉變滾動式調整，請幫我加油！

●互相關心法：關鍵時期大家都很辛苦，希望趕快回到正常的生活模式，大家都能好好生活。

＞感情／家庭類

親戚出招：「有沒有交到男／女朋友阿？」「準備什麼時候結婚？」「婚後什麼時候生小孩？」親戚實際想知道的：大家感情生活都順利嗎？有沒有需要介紹對象呢？不NG回話術：

●安於現況法：我目前還把重心放在學業／工作上，很滿意現在的生活狀態喔！

●多多益善法：雖然現在盡量不要社交比較好，但如果有不錯的對象還是歡迎介紹。

＞收入類

親戚出招：「今年公司狀況如何？收入還好嗎？」「有沒有拿到年終獎金？」親戚實際想知道的：大環境下別的行業狀況怎麼樣？有沒有賺得比我們家多？不NG回話術：

●共體時艱法：今年整個大環境都很辛苦呀，您那邊如何呢？

●偷偷炫耀法：還可以啦，跟之前差不多。

年年都要來一次的親戚應對過招總是讓人身心壓力來到最高點，神智清晰才不會回錯話更尷尬。圖／業者提供。

年節掃除 益生菌也來幫體內大掃除

農曆年前大爆忙，體內掃除別忘記！記得準備清爽助消化的小點心，既不會餓得頭昏眼花，也能讓體內的益生菌一起吃個飽。而蔡英傑教授團隊研發的「PS23好益思益生菌」有別於傳統益生菌的順暢保健功能，可幫助思緒、靈活反應，不僅是目前市場上獨特的機能型益生菌，也獲得「台灣乳酸菌協會109年度創新產品獎」。就算事務忙碌三餐不定時，早晚補充益生菌，就能維持消化道健康！