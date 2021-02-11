東和鋼鐵品牌影片 傳遞台灣人的愛、勇敢與強大的生命力

東和鋼鐵於農曆除夕當天，推出2021年全新品牌影片。長期致力關懷社會公益的東和鋼鐵，除了在藝術領域上創立基金會，積極培植藝術人才之外，近年來不斷提醒大眾提前預防地震的重要性，在推廣『防震』意識的同時，更將社會議題當作企業的社會責任，持續以「人生地震」為主題，每年推出相關議題的品牌網路影片，希望持續透過影片傳遞台灣人的愛、勇敢與強大的生命力。

全球受疫情影響，人們遭遇了各種前所未有的人生地震；除了公共衛生、經濟方面的困境，許多追逐夢想的運動員也因此與一生僅有的機會失之交臂，然而他們並沒有因此放棄希望。東和鋼鐵相信，人生地震可以成為放棄的藉口，也可以讓生命變成有力量的故事。東和鋼鐵這次特別邀請「逆光飛翔」、「下半場」的金獎電影導演－張榮吉合作，拍攝由真實故事改編、以籃球為題材的熱血影片，看一群永不放棄的運動員，如何面對人生地震，讓生命成為有力量的故事。期盼藉由全新的品牌影片作為鼓舞，為所有因疫情經歷人生地震的人們，揭開2021充滿希望的序幕。

台灣經歷許多災難性的大地震，即使遇到無常的意外與挫折，依然能展現出這塊土地持續不斷的生命力，東和鋼鐵做為一個以耐震鋼材為主要業務的品牌，我們希望持續透過各種形式，看見台灣人在人生地震中的韌性，傳遞生命的力量，傳遞社會進步的價值。

2021年東和鋼鐵品牌影片https://youtu.be/Z50K4UF5w6A

2019年東和鋼鐵品牌影片https://www.youtube.com/watch?v=GpR5cMvQUKc&t=5s



