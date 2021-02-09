觀光工廠 牛年新春賀歲送好康

110年春節連假即將到來，長達7天的假期最適合全家大小一同出遊了，您想好出遊地點了嗎？歡喜走春免煩惱，觀光工廠是最適合闔家旅遊的好去處！推薦您春節連假不打烊的觀光工廠，除有期間限定免費參觀外，還有多種產品限時優惠！快到觀光工廠讓您的新春假期充滿知性與歡樂!

經濟部工業局表示，農曆春節是親朋好友團聚一同出遊的好時機，觀光工廠提供了多樣化的產業旅遊新選擇，無法出國的時候，就來玩遍全台的觀光工廠吧！北部有充滿創意與想像力的文具工廠讓你當文青，中部有觀光工廠聯合福袋活動試手氣！南部走春累了，就到觀光工廠吃碗魚丸，東部除了出名的蜜餞、蛋糕外，還有全新的水泥生態工廠可以拍照學知識！

經濟部自92年起推動觀光工廠輔導相關計畫，協助具有獨特產業文化、地方特色的傳統工廠轉型為觀光工廠，經多年努力成果斐然，目前通過經濟部評鑑符合效期共有155家，去（109）年觀光人次達1,900萬，創造50.9億元觀光產值。

觀光工廠透過整體環境營造、實際互動與故事行銷，不僅強化民眾對品牌的識別度，使參觀民眾深入了解觀光工廠的文化與價值；春節假期想來點不一樣的旅遊體驗嗎？結合知識教育與休閒娛樂的觀光工廠是您的最佳選擇哦!最新資訊請參考觀光工廠自在遊網站（https:// www.taiwanplace21.org.tw ）。