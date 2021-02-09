經濟部與高雄市政府 聯手稽查林園工業區事故廠

針對今（110）年1月29日發生聯成化學科技股份有限公司林園廠大火事件，經濟部曾文生次長於1月30日率工業局官員與高雄市政府團隊召開聯合稽查小組第一次會議，並於2月1日至2月4日展開特檢完成4家事故廠之聯合稽查，經濟部王美花部長於2月8日聽取稽查成果報告，並指示有關特檢小組所提之建議於2月8日函送各廠商及相關負責人，並要求廠商將具體改善建議於文到20天內函復，且於年後將邀集林園工業區區內工廠董事長，共同研議落實工安環保改善對策，秉持確保「安全才是產業發展基礎」的共識，謹慎面對「低機率高危害」的潛藏營運風險，唯有提升「預防」與「減損」的韌性管理，才能有效防範事故發生。

本次特檢小組由召集人蔡明曉教授及副召集人吳榮平教授帶領經濟部工業局及高雄市政府相關權責單位組成，共提出達242項改善建議，除包含法令檢討及事故調查事項，更通盤性自廠內的安全管理制度與文化等系統性之層面給予改善建議，為確認事故根本原因，避免日後再度發生，經濟部工業局將與高雄市政府確認4家事故廠改善情形，於3月起再安排複查。

經濟部曾文生次長與高雄市政府張家興副秘書長，於2月6日召開聯合稽查小組第二次會議，針對聯合稽查之結果進行說明，特檢小組與高雄市政府也達成共識，將分階段於今（110）年針對林園工業區19家關注業者展開聯合稽查，並於3月正式啟動聯合稽查，規劃於4月底前完成所有林園工業區內廠商聯合稽查。