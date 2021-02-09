微笑好品迎新春 牛轉乾坤發大財

2021辛丑牛年將至，經濟部工業局特地協調家樂福、生活工場、全國電子、恬褋仕等5個MIT微笑協力店，自即日起推出MIT微笑標章產品促銷優惠，集結居家用品、家電及寢具等數十款獲得MIT微笑標章的優質國產品，以驚喜價格或各項優惠作法鼓勵民眾選購，希望國人共同以實際行動支持在地深耕的業者，大家一起「牛」轉乾坤發大財！

經濟部工業局自民國99年起推動臺灣製MIT微笑產品驗證制度，針對通過臺灣原產地認定及品質驗證的產品，授予MIT微笑標章。為讓民眾到處買得到，101年起陸續媒合國內24家連鎖通路之7,000個以上門市，及國內12個電商平台成為MIT微笑協力店，共同銷售MIT獲證產品。此外，為提升MIT產品的品級形象，工業局自103年起也推動「MIT臺灣金選」，迄今共已選出416款MIT金選產品，廣受市場好評。

回首去（2020）年，雖然台灣防疫工作受到舉世矚目，被視為抗疫模範生，然而全球疫情仍相當嚴峻，因此防疫仍是國人生活的重點，在農曆春節期間，民眾應儘量避免外出，減少染疫機會。工業局特地洽邀MIT微笑協力店提供居家生活用品優惠方案，以滿足年節時除舊佈新之購買需求。例如量販龍頭家樂福自即日起至2月16日，推出MIT毛巾7折起、指定款舒適家居拖鞋85折的超值優惠；生活工場自即日起至2月21日，也推出Clover有機棉毛巾系列任兩件88折的優惠，還有深受女性朋友喜愛且獲得MIT臺灣金選產品殊榮的Mistral美寧智慧烘衣除濕機，特別以低至51折的優惠價格，讓大家在一年之初就能輕鬆營造乾淨舒爽的生活風格。

此外，全國電子推出MIT臺灣金選智能家電優惠，只要在2月份購買台灣松下（Panasonic）及台灣三洋等的電冰箱、洗衣機等產品，滿5,000元就送500元現金折價券。而充足且高品質的睡眠是加強免疫力的基礎，健康睡眠領導品牌TENDAYS透過「精準睡眠MMT醫學測試」，可協助消費者依據自己的身形精準選擇適合的產品，以獲得高品質的睡眠，為回饋消費者，TENDAYS自即日起到3月3日推出全館八折優惠，折扣後，滿萬元還可再享5%現金折抵的回饋，常年暢銷的MIT臺灣金選調節枕、舒壓枕等都可以趁此時輕鬆入手。

春節時鼓勵民眾以電話或視訊方式向親朋好友拜年，如必須向長輩親戚當面拜年，帶份體面大方的伴手禮是不可少的禮俗，新東陽自即日起至2月28日除了提供各式精美伴手禮讓民眾挑選外，針對「全系列MIT微笑標章商品」也推出85折的優惠活動，包括台灣京瓷的「千塘窯」、野萩藝術坊的擬真陶塑藝品、柚子軒的創意微型積木等MIT臺灣金選，都是您探親訪友時，最能送到心坎裡的最佳好禮！

有關MIT微笑協力店於春節檔期推出的相關優惠訊息，請民眾逕自MIT微笑標章粉絲團（https://www.facebook.com/smilemit/ ），掌握最新的促銷訊息。粉絲團也將定期介紹優質MIT產品的特色及設計理念，讓國人認識更多臺灣製造的優質好產品，並以實際行動愛臺灣，購買MIT優質產品，支持深耕臺灣的在地業者，幫助臺灣產業揮別疫情陰霾，「牛」轉乾坤！