後疫情時代線上授課夯 紅面棋王周俊勳 知名導演賴聲川也加入

後疫情時代，線上學習越來越夯，各行各界頂尖人士逐步跨界新領域！世界棋王周俊勳和國際知名華人劇作家導演賴聲川也加入戰場，與大大學院攜手跨界合作推出線上課程，搖身一變成講師，在業界掀起討論話題。

有別於其他線上課程平台開放素人錄製線上課程，華人職場線上學習第一品牌大大學院主打邀請各行各界頂尖人士開課，以打磨精品課的概念，今年跨界邀請曾獲得50座冠軍，台灣至今世界冠軍紀錄保持者棋王周俊勳，將圍棋的覆盤哲學與技巧，結合職場學習，歷經4次共總長超過15小時的深度訪談，近50個小時的夜間錄影，製作成業界獨門的「覆盤學」，希望能協助職場人士突破決策思考盲點。

周俊勳表示，因著天生胎記受歧視，踏入圍棋領域鑽研，發覺圍棋16場經典棋局的覆盤思考，也能應用於人生賽局和企業管理，因此將圍棋策略與刻意練習、覆盤修正方法，應用在職場與人生設計課程，協助職場人士在面對決策困境時能洞悉情勢，掌握先機。

同時，大大學院也獨家邀請知名華人劇作家導演賴聲川合作開設線上課程。賴聲川曾被英國媒體BBC評選為「現今最頂尖的中文劇作家」，製作包含《那一夜，我們說相聲》、《寶島一村》、《暗戀桃花源》等經典作品，他表示，自己曾和多數人一樣，認為創意是神秘不可測度，但仔細回想一路創作過程，才發現原來創意是可以教，於是剖析創意的結構，整理歸納成課程，希望能幫助需要的人。

大大學院創辦人許景泰表示，有別於其他線上課程平台以素人授課為主，大大學院致力於網羅各行各界頂尖高手，聚焦職場人士受眾，希望能將頂尖人士的知識轉換成幫助職場人士跨領域思考的利器。許景泰說，AI時代來臨更需要具有跨領域思維的人才，未來目標是五年內找到200位華文界各領域頂尖高手，開拓職場技能、中階主管管理課程，甚至高階CEO教練課。

大大學院近年來快速成長，目前已推出52門線上課程，包括資深媒體人陳鳳馨、鴻海教育基金會董事劉宥彤、台大社會學系教授孫中興、企業高階人才教練錢慧如、頂尖CEO指定培訓名師張敏敏均合作授課，至今累積超過10萬名付費會員，去年更進軍企業領域，耕耘三個月內就獲得超過百家，包含上市櫃公司等大型企業肯定，涵蓋科技業、金融業、服務業等領域。