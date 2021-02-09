村樹國際寒冬送暖 回饋家鄉部落

歲末年終，在各集團忙著大辦尾牙、犒賞員工之際，以內衣電商在去年創下業界奇蹟的村樹集團，秉持企業「取之於社會，用之於社會」理念，不畏疫情衝擊持續，在上周末號召全體員工至新竹縣五峰鄉，以公益慈善之名，辦理「村樹心 五峰情 感恩公益圍爐音樂晚會」大型活動，現場近百萬活動經費及摸彩捐贈皆由村樹集團贊助，將企業公益之大愛精神發揮無遺！

村樹集團董事長王黃盈盈，同時也是五峰鄉族人，她表示：「透過本次愛心送暖活動來聯繫活絡族人之間感情，補足五峰鄉中低收入戶之福利，讓族人享有企業之照顧。當企業有能力時，應站在社會公益責任回饋社會、當仁不讓，將愛擴散出去才更有意義。」活動現場五峰鄉也請部落長輩為王黃盈盈董事長進行泰雅族傳統披肩儀式，象徵穿上榮耀的衣服、衣錦還鄉。

村樹集團董事長王黃盈盈(左三)接受泰雅族象徵衣錦環鄉的披肩儀式。圖／業者提供

村樹集團多年來持續不斷支持公益活動，包括有寒冬街友愛心睡袋捐贈、與勵馨基金會合辦愛心捐贈籃球賽、支持聯合喜憨兒基金會中秋關懷千人烤肉，同時每個月至各地育幼中心、安養中心進行老人、小孩關懷活動，持續關心社會弱勢族群不間斷。

村樹集團董事長王黃盈盈(左四)捐贈過年紅包給部落族人。圖／業者提供

村樹國際落實《誠信》將產品做到最好，讓體驗過的消費者能進而成為經營者，目前會員人數邁向三萬名，去年刷下營業額2.5億的亮眼成績，企業版圖也擴及至馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸等地，今年也將在泰國成立辦事處，業績上看3億，預計將掀起一股「電商新零售」旋風。