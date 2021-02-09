貝殼銷費「公益認養計畫」舉辦捐贈活動

貝殼銷費發起的「公益認養計畫」於2月7日在台中舉辦公益盛宴活動席開百桌，超過千人的共襄盛舉，期間表揚年度表現優異之人員。同時將2020年透過APP消費，所產生的公益金$193,686元，捐贈給台中向上社會福利基金會及財團法人高雄市私立小天使家園，著實落實了每個人透過消費就能做公益的夢想。

當天活動精彩。其中讓人印象深刻的便是由台中向上育幼院的小朋友所帶來的精采表演，表演期間在這群小朋友臉上除了看到了他們的開心與純真之外，更看到了他們對現場上千位公益捐贈者滿滿的感謝。當然，現場所有人也都因為透過一個簡單的消費就能來幫助這群小朋友的行為而感到驕傲與感動。

貝殼銷費創辦人劉儒遠更期許2021年消費公益金能突破200萬，讓更多的弱勢團體能夠更全面永續的受到照顧。圖／業者提供

貝殼銷費APP創辦人劉儒遠指出，小時候出生於極度困苦人家，過著三餐不濟，幾近家徒四壁的困苦生活。雖然辛苦的童年歲月醞釀了許多不愉快回憶，卻也是成長茁壯的力量。更同時打開他想幫助他人偉大公益的種子，不希望有人和他一樣過著如此悲苦的童年。這也是他發想這款APP的動機來源，也是今日活動受到各界矚目與極度支持認同的原因。

現場與會貴賓同時加碼捐贈做公益合影。圖／業者提供

有鑑於現今社會，多數人都在生活無虞的狀況之下才有行使公益的行為，這也是台灣多數弱勢團體無法全面及永續接受公益照顧的主要原因。然而這款APP的商業模式便能有效解決這個問題；在這個APP裡面舉凡喝杯咖啡、買包菜、吃個麵再日常不過的任何一筆消費行為，這個APP都能讓消費者享有更低廉的價格折扣，居然還能夠分紅給促成這筆消費的分享者，重點是還能提撥一筆可觀的數字捐贈公益，如此一來只要消費行為永續存在，公益的種子便能處處的播種，假以時日台灣的每一個人每一個角落每一個分鐘都能看見這朵名為「全民公益的花」絢爛綻放。

由貝殼銷費發起的「公益認養計畫」所產生公益金，捐贈給財團法人高雄市私立小天使家園。圖／業者提供

當日活動捐贈儀式，由貝殼公司宣布2020年透過APP消費，所產生的公益金$193,686元，隨即將這筆公益金捐贈給台中向上社會福利基金會及財團法人高雄市私立小天使家園，著實落實了每個人透過消費就能做公益的夢想，創辦人劉儒遠更期許2021年消費公益金能突破200萬，讓更多的弱勢團體能夠更全面永續的受到照顧。貝殼APP這種一邊消費一邊返利同時公益的商業模式，這種既溫柔又強大的力量，讓你我都能終身成為公益大使外，貝殼APP也必將成為台灣國人常態生活的新趨勢。

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