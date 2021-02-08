大葉大學舉辦寒假營隊 高中生認識醫學工程、體驗日本文化

大葉大學醫學工程學系舉辦寒假營，帶領高中職學生透過3D列印、人工智慧、生醫材料等實作活動，認識醫學工程專業及應用，探索未來發展。應用日語學系舉辦「日本知識・文化體驗營」，透過日本知識互動學習、日本傳統文化茶道、花繩等活動，為高中生帶來豐富的日本文化饗宴。

大葉大學醫工系主任賴峰民(中)指導營隊學員繪圖。圖／大葉大學提供

醫學工程學系主任賴峰民指出，台灣即將進入超高齡化社會，對於智慧醫療器材的需求與日俱增，相關產業發展亟需醫學工程領域人才，大葉大學在109學年度成立醫學工程學系，為了協助對「醫學」及「工程」專業感興趣的高中職學生，學習相關領域的知識與技能，特別舉辦寒假營隊，結合AI人工智慧、3D列印、生醫材料表面鍍膜、傷口敷料等活動，一方面介紹醫工專業與基礎醫學知識，另一方面，讓高中職學生在實作中認識相關應用，探索自己的未來志向。3D列印具有產品一體成形的特色，被廣泛應用在醫材、文創、車輛及航太模具等領域，也是產業未來趨勢，營隊讓學員製圖、3D列印牙根，並可將產品帶回家。

大葉大學應日系學生教高中生製作花繩。圖／大葉大學提供

應用日語學系副主任李桂芳表示，大葉大學長期深耕地方高中，挹注大學資源給高中職，適逢寒假，特別為高中生量身打造「日本知識・文化體驗營」，邀請高中生到大葉大學，感受大學上課的樣貌，豐富學生文化視野。營隊為了讓學生在遊戲間學習到日本知識，外語學院副院長李美麗特別設計了一連串的電腦機智搶答計分活動，讓高中生動腦也動手地檢視自己對日本了解多少。日本文化體驗則安排茶道裏千家台灣分會副會長、日本文化社茶道老師的周婉如，在應日系打造的和式教室，分享喝茶禮儀、品茶知識，並指導學生親手刷抹茶，體驗日本茶道。應日系陳文瑤老師也帶領日本文化社的成員教導學生製作花繩，為高中生體驗不同的日本風情，參與活動的高中生們都大呼過癮，未來應日系還會舉辦各式日本文化體驗活動，歡迎全國高中生一起來參與！