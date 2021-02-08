大葉大學應日系姜勁熠 榜首錄取研究所

大葉大學應用日語學系四年級學生姜勁熠，大三協助二水國中暑期日語課程，大四擔任和群國中日文社團老師，並利用週末到員林圖書館當日語奇幻故事屋的志工，他在服務中學習，不斷提升自己的日語能力，以榜首的好成績錄取銘傳大學應用日語學系碩士班。

大葉大學應日系大四生姜勁熠，以榜首的成績考取研究所。圖／大葉大學提供

應日系大四生姜勁熠表示，他在大三暑假時，參加了彰化縣二水國中的暑期日語課程，除了教國中生簡單的日語，他也安排了文化體驗活動，教他們如何穿浴衣，他在教導國中生的同時，自己也對日語教學開始產生興趣，所以決定要繼續攻讀研究所，精進日語教學能力。目前他擔任彰化縣和群國中的日文社團老師，也擔任員林圖書館日語奇幻故事屋的說故事志工，除了說日語故事給小朋友聽，他也將日語單字結合歌曲、戲劇，讓小朋友多元學習。

大葉大學應日系大四生姜勁熠(後排右一)在員林圖書館教小朋友日語。圖／大葉大學提供

姜勁熠同學說，此次可以金榜題名碩士班，要感謝應日系老師們大學四年的指導，系上提供豐富的學習資源，以德國師徒制帶領學生學習，在應日系跨領域課程的輔導下，他也考取了國際禮儀證照及專業顧客服務證照。應日系的每一位老師都充滿教學熱忱，帶給他許多啟發，不管有任何問題都能向老師詢問，他期許自己也能學習老師們的精神，整合自己的經驗與知識，去幫助想學習日語的人。

應日系副主任李桂芳指出，姜勁熠同學個性積極、認真，大一到大四都擔任班代，熱心參與校內外活動，系上邀請日本姊妹校師生來台交流，時常由他協助接待及翻譯。大三暑假姜勁熠同學到二水國中協助日語教學，從此確立了他想往日語教育發展的目標，系上與員林圖書館合作，每個月舉辦一場日語故事屋活動，他也利用週末的時間到圖書館用日語說故事，帶領小朋友學日語，累積教學經驗。此次傳回碩士班考試榜首的佳音，系上師生都為他感到開心。