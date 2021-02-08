2021年歲朝展「福牛迎瑞‧開春特展」將於長流美術館台北館展出

2021年歲朝展「福牛迎瑞‧開春特展」，將於2月18日(四)至3月7日(日)於長流美術館台北館泰運開展。長流美術館暨長流文教藝術基金會，延續往年以藝術開春，以值年生肖「牛」為主題意象，展出周用、黃土水、張大千、藍蔭鼎、李可染、林玉山、劉其偉、林淵、熊秉明、陳景容、歐豪年、謝里法、朱銘、林文強等藝術家作品。藉由牛的形體與習性，透過創作想像與細膩刻劃，表達鄉土民俗與節慶象徵，傳遞迎祥納福的美好意涵。

藍蔭鼎 山婦耕田 45×69.5cm 1962 水彩紙本。圖／長流畫廊提供

牛耕福田四季春，丑歲吉瑞慶年豐。十二生肖中有「地闢於丑，而牛則開地之物也，故丑屬牛」的傳說。昔日農業社會裡，牛與人類密切的共生關係，有勤奮耕耘、敦厚樸實的連結，深遠影響社會經濟與人文活動。中華民族重視農曆新年，會在門板或室內懸畫迎新，年畫形成獨特的民間藝術，題材包羅萬象，有包含門神畫、節慶畫、吉祥畫、故事傳說裝飾畫等，反映出對生活有趨吉求福的理想與期盼。「春牛圖」為立春時最常張貼的傳統年畫，是古代用來預測當年天氣、雨量、干支、五行和收成的圖鑑，昔日農家都會讀曉圖示的意義，了解春耕夏耘的節氣變化。除了民俗藝術中的牛，也有雕塑、西畫、水墨等不同形式的詮譯，在西方文化中，「牛」具有財富與力量的象徵，股市上漲或市場熱絡時稱為牛市，而著名的美國華爾街銅牛雕像，被視為能加持財運和智慧。

新年之際，歡迎藝術愛好者至長流美術館走春觀展，透過蘊涵吉祥寓意與年節風情的書畫與擺件藝術，體會歲時節俗的喜氣氛圍，為大家獻上祝福，牛開豐稔景，喜帶五福來。