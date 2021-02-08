台新Richart Life新春點數紅包大放送

農曆春節過年團圓時紅包最為應景，台新銀行Richart Life為了讓生態圈的民眾也能福氣滿點，特地於今年結合科技與生活，台新Point點數紅包大放送，藉由台新Point傳遞新年祝福，把財氣與民眾分享。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，該行自去（2020）年8月領先市場推出生活金融生態圈後，致力打造台新點數整合平台，期望透過區塊鏈技術讓全台灣喜好累積點數的民眾能夠打破各種點數的場域界線。新春台新Point發紅包活動就是點數平台的應用，民眾於領取紅包的同時，即運用區塊鏈技術寫入資料入點給民眾，民眾無須耗時等待，可於台新Point場域及時使用；此外，於近日上線的點數集合帳戶，則已將台新Point與台新卡紅利點數整合，便於民眾在Richart Life app一目瞭然管理點數，也可以透過Richart Life app直接混用不同點數兌換商品。Richart Life將持續打破點數界線、串聯生態圈合作夥伴，整合加入點數平台。

為了讓民眾能更融入Richart Life生活金融生態圈，自即日起至2月18日止，民眾每天登入Richart Life可獲得一次領取88點紅包的機會，同時領到點數還可以每2點投入抽獎，有機會獲得共20名等值6,000元的台新Point及新光三越禮券，或是開工日（2/17-2/18）更加碼抽出的168點紅包，或是獲得一個月份的咖啡。

還沒有台新Point的民眾可於2月26日前首次登入成為Richart Life 會員，立即獲贈台新Point 5點，輸入推薦碼再獲贈台新Point10點；新會員的名字中若符合「台、新、理、查、來、福」任一關鍵字即可獲再獲台新Point 50點，若身分證字號開頭英文字母對中「T、R、L」，即可獲贈全家中拿鐵乙杯。而且即日起至3月31日，使用Richart Life支付功能於指定通路單筆消費滿35元，就再享台新Point 2點回饋！包國儀強調，這麼多的台新Point贈點活動，都是要讓民眾於新春年節期間台新Point拿滿雙手，與民眾一起get a Richart Life一同體驗生活金融！