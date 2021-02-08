德商在台商業信心調查報告發表 63％在台德商預估2021年台灣經濟將成長

德國經濟辦事處於2月4日偕各產業德商代表在台北舉辦「2021年台灣經濟展望會」及「2020德商在台商業信心調查報告」結果發表會。此調查是德經處自2020年11月24日至2021年1月12日，針對251家在台德商進行的問卷結果，並於會後針對台灣2021年經濟與政治觀點進行討論與分析。

2020年調查結果顯示，台灣經濟發展較前五年更受德國企業青睞。63.3%的德商就問題「如何看待2021年台灣整體經濟發展」之答覆非常樂觀及樂觀，與去年數據25.8%相比上升了37.5%；亦有高達65.4%的受訪企業在問題「如何看待未來三年台灣整體經濟發展」答覆非常樂觀及樂觀。由於德商看好台灣經濟前景，在問題「是否計畫兩年內在台灣另行投資」中，44.6%的受訪企業採樂觀態度，為近五年新高。

受到新冠肺炎疫情影響，逾18%的企業於去年三月德經處的快速調查中預計營收將下降30%以上，然實際收益平均僅下降7.9%，因新冠肺炎疫情而獲利的公司比例更從2.6％大幅上升至19.8％。此外，93.1%的企業表示未因疫情影響而裁員。

據調查，三個擁有最大的成長潛力的產業為工業4.0/智慧機械、以電動車與自動駕駛為主軸的汽車產業，以及數位化產業(諸如物聯網、人工智慧、軟體)，其次則如生物醫學、醫療保健和生命科學(24.2%)及再生能源。

「2021年台灣經濟展望會」及「2020德商在台商業信心調查報告」結果發表會邀請經濟部部長王美花及德國在台協會處長王子陶博士作為特別來賓到場致詞，德國外貿與投資處台灣及菲律賓處長賀軒並以專家角度分析台灣來年的經濟前景及挑戰。此外，五間知名德商代表也針對所屬產業發表對該產業前景的意見，講者群包括：香港商信可股份有限公司台灣分公司總裁Antoine Bouin、台灣西門子公司總裁暨執行長艾偉、台灣賓士股份有限公司總裁高明漢、德國外貿與投資處台灣及菲律賓處長賀軒、台灣默克集團董事長李俊隆博士、安能亞太有限公司總經理韋名凱。

「2020德商在台商業信心調查報告」重點數據包括：98%的企業表示若再次選擇，仍會選擇台灣作為營業據點; 58%的企業認為台灣經濟發展將左右公司的營運及投資走向; 64%的企業對其在台灣的營運表現感到滿意或非常滿意，僅5%的企業對其表現不滿意; 以中期計畫而言，48%的企業提及台灣在其全球佈局中的重要性增加; 82.2%的企業表示「德國製造」的品牌形象對公司業績有正面影響，因德國品質備受台灣顧客及消費者肯定; 54%的企業指出其有近80%的員工擁有大學學歷。