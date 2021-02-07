FunPark童書夢工廠　祭出新春限定優惠活動

農曆新年即將到來，今年受疫情升溫，許多國人選擇待在家裡守歲圍爐「宅過年」，中華電信子公司智趣王數位科技力挺居家防疫，祭出5G應用服務最「牛」優惠，讓客戶享受精采內容，安心防疫，開心過年。

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耳朵經濟時代來臨，聽書成為一種時尚，臺灣最大聲音寶庫《ｉ聽聽》線上有聲書展已經展開，書展內容包括：「原創節目」蔣亞妮《妮說BOOK我說可》，以及「獨家有聲書」資深配音員陳美貞朗讀《張愛玲系列有聲書》、廣播金鐘獎天后方笛朗讀《三毛典藏系列有聲書》、電視金鐘獎演員蘇達朗讀的《妖怪臺灣地圖》與優質女聲何聖理朗讀的劉梓潔老師最新作品《自由遊戲》……等等逾百部有聲書盡在ｉ聽聽線上書展， 並於2/3隆重推出由皇冠出版、ｉ聽聽獨家播出的推理小說重量級作品《１３· ６７》有聲書，本書為華文推理鬼才作家陳浩基老師的代表作品之一，由電視金鐘獎最佳男配角蘇達真情獻聲，帶領大家用耳朵進入推理的世界。

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